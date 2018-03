Visul frumos al lui Naomi Osaka s-a încheiat: după ce a trecut de Şarapova, Halep şi  Serena, japoneza a fost învinsă

Osaka a fost învinsă de Elina Svitolina, 6-4, 6-1 pentru locul patru mondial. Ucraineana a pus astfel capăt unei serii incredibile a japonezei Naomi Osaka.

Aceasta a triumfat la Indian Wells după ce a învins jucătoare precum Şarapova, Radwanska, Pliskova, Halep sau Kasatkina şi a trecut de Serena Williams în primul tur la Miami Open.

Osaka a părut epuizată după acest maraton de meciuri foarte grele şi nu a mai avut puterea să se lupte cu o jucătoare, Svitolina, decisă meargă mai departe. Elina va juca în turul următor cu Daria Gavrilova sau Andrea Petkovici.

Victoriile lui Osaka până la meciul de azi

Naomi Osaka has won her last eight matches, losing just one set total.



d. Sharapova

d. Radwanska

d. Vickery

d. Sakkari

d. Pliskova

d. Halep

d. Kasatkina

d. Serena Williams