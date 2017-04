VIDEO Zece ani fără Mopsu'! Cel mai mare atacant român, singurul care a dat gol cu capul în vinclu de la 16 metri, a fost doborât de alcool şi un accident vascular

Mulţi îl socotesc pe Florea Dumitrache cel mai mare atacant român din toate timpurile. Se spune că cel poreclit Mopsu a fost atât de înzestrat de la natură cu talent, încât nimeni până la el şi nici după n-a reuşit atât de multe într-o secundă şi, de cele mai multe ori, doar pe un metru pătrat: dribling devastator, demarcare rapidă, desprindere fulgerătoare, detentă uriaşă, lovitură de cap explozivă. Circula o legendă în presa anilor 1970, potrivit căreia toate fotografiile făcute cu Dumitrache în timpul meciurilor ieşeau mişcate. Aparatele vremii erau prea lente, astfel incăt să poată surprinde fidel scânteia din jocul său.

Florea Dumitrache s-a născut pe 22 mai 1948, în Bucureşti. a început fotbalul organizat la 13 ani, când s-a dus la Rapid. După doi ani a trecut la TUG Bucureşti, iar în 1964 a intrat pe poarta clubului Dinamo, unde avea să stea până în 1976. Avea 16 ani când l-a văzut prima oară Traian Ionescu. Juca la TUG Bucureşti. S-a dus la meci pentru că îi spusese cineva: „Vezi că e unul sfrijit acolo cu părul blond care îi driblează pe toţi. Şi sare la cap de zici că are arcuri în picioare". Doar zece minute i-au fost de ajuns celui care a creat marea echipă a „câinilor" din anii '60. „De mâine vii la Dinamo!". Şi Dumitrache a venit. N-a mai plecat decât peste 12 ani, când cariera lui alunecase deja pe o pantă ireversibilă. I-a fost greu la început, nu reuşea să se impună din cauza fizicului fragil, iar şefii lui Dinamo au vrut să renunţe la el, însă Traian Ionescu a ţinut cu dinţii de puştiul său. „În doi ani va ajunge spaima tuturor apărărilor, vă garantez eu", spunea mereu şi oricui antrenorul său.

Cuplu de aur la naţională cu Dobrin





Şi aşa a fost. La 21 de ani a câştigat primul său titlu de golgheter, cu 22 de goluri. Nu-l mai putea opri nimeni. Goluri cu capul, din voleu, fundaşii nu mai puteau ţine pasul cu fentele şi cu demarajul său. Două titluri consecutive de cel mai bun jucător român. Între timp, debutase şi la echipa naţională, într-un meci cu Olanda, la doar 20 de ani. Angelo Niculescu a avut flerul de a-l cupla în atac cu celălalt „cal de rasă" din campionatul nostru, care făcea senzaţie la Piteşti. Aşa s-a născut, paradoxal, în mandatul unuia dintre cei mai conservatori selecţioneri ai naţionalei noastre, cel mai exuberant cuplu de atacanţi din istoria tricolorilor, Dobrin-Dumitrache. Împreună au calificat naţionala la Mondialul din Mexic 1970, primul după 32 de ani pentru România, împreună au realizat faza cu care au îngenuncheat Portugalia lui Eusebio la Bucureşti în meciul decisiv din preliminarii: driblinguri în serie Dumitrache, finalizare Dobrin. În preliminariile pentru CM 1970, Dumitrache a jucat în toate cele şase meciuri şi a marcat trei goluri, fiind golgheterul echipei noastre.

108 goluri pentru DInamo

Dumitrache a debutat în Divizia A la 17 ani şi a jucat pentru Dinamo 198 de meciuri, punctând de 108 ori. Niciun alt fotbalist din istoria lui Dinamo nu are un procentaj mai bun. În Ştefan cel Mare, Dumitrache a luat trei titluri, 1971,1973 şi 1975 şi o Cupă a României, 1968. A fost de două ori golgheterul campionatului, 1969 şi 1971.





În spatele evoluţiilor lui stătea un amestec de boemie în afara terenului şi un talent uriaş pe gazon, cultivat însă de o pasiune nebună pentru fotbal. Dumitrache avea o priză uriaşă la public, dar în viaţa de zi cu zi era în lumea lui. În deplasări, în afara echipamentului, avea în buzunarul de la sacou doar periuţa de dinţi. Ăsta era singurul său lucru. Dimineaţa umbla din cameră în cameră să îşi pună pastă de dinţi pe periuţă. A izbutit performanţa de a nu vizita nici un muzeu in străinătate şi niciun alt monument, deşi Mircea Lucescu făcea eforturi disperate să il convingă. Avea o plăcere nebună să construiască piramide din cutiile cu bere pe care le consuma in aşteptarea colegilor plecaţi în oraş. La antrenamente însă, Dumitrache era de o seriozitate exemplară. Legat de precizia loviturilor sale, unul dintre foştii colegi de echipă a lui Dumitrache de la Dinamo, Augustin Deleanu, a dezvăluit secretul Mopsului "Când se dădea liber la vestiare nu ştiam cum să o tăiem mai repede la duşuri şi apoi să ne vedem de ale noastre sau să mergem la o bere. Florică mai rămânea însă pe gazon. Îl avea ca partener de antrenament pe Petre Ţiganul, magazinerul nostru de atunci, care ştia să dea in minge. Avea inşirate 20 de mingi lăngă linia de corner, pe care Petre le trimitea centrate intr-un careu complet gol, fără portar, in cele mai variate poziţii. De fiecare dată altfel, pe sus sau pe jos, cu capul sau cu stăngul sau dreptul, Mopsu lovea mingea cu sete şi o trimitea in poartă. Când cele 20 de mingi erau gata, schimba partea şi centrările veneau iarăşi ploaie, din partea opusă"





I-a uimit pe brazilieni

Înaintea deplasării spre Mexic, echipa naţională a fost in iarnă in pregătiri in America de Sud, unde a jucat mai multe meciuri in Peru şi in Brazilia. După meciul cu Vasco da Gama toţi jucătorii au avut liber să iasă in oraş, căţiva dintre ei intrând intr-un bar unde la ora 02:00 noaptea a fost retransmis meciul României. "Eram vreo zece la masă, beam căte o bere, că era cald şi eram deshidrataţi după joc. Stăteam cu spatele la televizor şi vorbeam. La un moment dat, mai mulţi oameni de la mese s-au ridicat şi au dat buzna să fie căt mai aproape de ecran, să vadă faza. La reluare ne-am dus şi noi. Era Mopsu, care, de la 16 metri, a dat gol cu capul, direct la vinclul porţii. Oamenii au lăsat berile pe masă şi au aplaudat faza, nu mai văzuseră asemenea execuţie. Cănd l-am arătat pe cel care marcase, care era chiar lăngă ei, mai să il sufoce cu imbrăţişările", a povestit Rică Răducanu, fost coleg cu Dumitrache.

Două goluri la Guadalajara

Florea Dumitrache a făcut un Mondial foarte bun, chiar dacă Dembrovschi a fost socotit ce mai bun jucător român al acelui turneu final. Mopsu a dat două goluri şi a reuşit faze de excepţie în cele trei partide jucate de tricolori în Mexic. Presa vremii consemna:

Anglia - Romănia 1-0. Dumitrache a luat mingea, a plecat spre dreapta, întrucât careul era supraaglomerat, a fost luat in colimator de Cooper, pe care il fenteză. Englezul cade in stănga "Mopsului", stadionul freamătă de urale, dar apare la dublaj celebrul Bobby Moore. Degeaba, urmează altă fentă, Bobby Moore cade in capcana "Mopsului" şi se intinde pe gazon. Cei doi se ridică furioşi, incercănd să il oprească, barăndu-i calea. Corsarul roib ii lasă pe amăndoi fără replică şi alege o soluţie unică - trece printre ei - , iar stadionul explodează. Florică a scăpat spre careu, dar a fost faultat din spate de Bobby.

Romănia - Cehoslovacia 2-1, Penalty pentru ai noştri, bate "Mopsul". Se retrage căţiva paşi, il priveşte fix pe portarul Vencel, parcă vrănd să il hipnotizeze, porneşte relaxat, şutează in stănga cehului, iar scorul a devenit 2-1 pentru Romănia. Uriaşă victorie pentru ai noştri.

Brazilia - Romănia 3-2. La scorul de 2-0 pentru brazileni, Cornel Dinu i-a trimis in adăncime lui Dumitrache, două fente, fundaşii Brito şi Fontana sunt prinşi pe picior greşit, iar "Mopsul" a impins mingea in colţul din stănga porţii.

Juventus a oferit o avere pentru el

Evoluţiile din Mexic n-au rămas fără ecou. În 1971, Juventus Torino, care tocmai câştigase Cupa Campionilor Europeni, a făcut o ofertă fabuloasă la acea vreme pentru a-l transfera pe Dumitrache de la Dinamo. Italienii erau dispuşi să ofere statului român 1,5 milioane de dolari şi 16 autocare Fiat, câte unul pentru fiecare echipă din primul eşalon! Ceauşescu a refuzat şi nu a cedat ideilor lui comuniste de a nu da drumul în Occident valorilor naţionale. Pentru a înţelege dimensiunea ofertei pentru Dumitrache trebuie precizat că în 1973, Barcelona a plătit acelaşi preţ pentru a-l lua cu 1,5 milioane de dolari pe legendarul Johan Cruyff de la Ajax! Dumitrache a rămas în ţară şi n-a regretat niciodată că n-a prins trenul vieţii. "Ştiu că m-a vrut Juventus, dar nu am regretat niciodată că n-am plecat în străinătate. Odată chiar am vrut să rămîn, dar mi-a fost frică!", a povestit el. Au urmat ani buni, la Dinamo şi la naţională, unde avea o eficienţă desăvârşită. În 31 de meciuri sub tricolor, Dumitrache a marcat de 15 ori. pe vremea aceea nu jucam cu Andorra sau Luxemburg. erau meciuri puţine şi tari în fiecare an.

În declin, la Jiul şi Corvinul

Steaua lui a început să apună prematur la mijlocul anilor 1970, când Dinamo a renunţat la el. „Mopsul" nu a putut ţine pasul cu gloria. Atenţia lui a început să se îndrepte mai mult în afara terenului, atras de nopţile lungi în compania femeilor şi a alcoolului. După ce naţionala a ratat calificarea la Mondialul din 1974, cariera lui Dumitrache, care avea atunci doar 26 de ani, a început s-o ia la vale. Accidentări din cauza neseriozităţii în pregătire, formă slabă, lipsă de motivaţie, toate acestea l-au scos din echipa lui Dinamo şi, automat, din prima reprezentativă. A plecat la Jiul. Dornici să readucă echipa Jiul Petroşani la forma bună de altădată, conducătorii Jiului din anii 1970 au făcut un masiv implant de jucători la începutul sezonului 1976-1977. Cavai, Bădin, Ciupitu, Coco Deleanu, Ionel Augustin, Bucurescu şi Florea Dumitrache au poposit la Petroşani. Ceea ce a urmat avea să fie cea mai frumoasă perioadă din istoria Jiului in campionat, cu un neverosimil loc 5 in finalul sezonului 1976-1977, cel mai bun loc din istorie, după performanţa unui loc 3 in ediţia 1948-1949! Şi in următoarele sezoane Jiul va face legea cu granzii campionatului. O contribuţie deosebită a avut-o Florea Dumitrache, cel care a inscris de 37 de ori. Considerat terminat la Dinamo, Dumitrache a renăscut la Jiul, fiind idolul tribunelor şi, in acelaşi timp, adjunctul comandantului Miliţiei din Petroşani!

Suspendat şapte ani pentru un cap în gură

De la Jiul, Dumitrache a fost convins de Lucescu să treacă la Corvinul, unde a jucat din 1979 până în 1983. Hunedorenii au jucat în Cupele UEFA cu NK Sarajevo. Acasă, oaspeţii au condus cu 2-0, iar Corvinul a reuşit să marcheze de patru ori. La acest scor, regretatul Mişa Klein a ratat singur cu portarul, implicit posibilitatea unei desprinderi decisive, iar iugoslavii au egalat, celebrul Susici marcănd trei goluri. La meciul retur, pierdut de echipa noastră cu 0-4, tensionat de nereuşita echipei, dar şi de semnalizările aiurea ale unuia dintre asistenţi, Dumitrache, nemultumit de o semnalizare a acestuia, i-a tras un cap in gură tuşierului, care a căzut la pămănt. A fost suspendat pe şapte ani, cea mai mare pedeapsă din istoria fotbalului românesc, iar în 1984 Mopsu a pus ghetele în cui.

Alcoolul l-a doborât la 59 de ani

După ce a încheiat conturile cu fotbalul, Florea Dumitrache s-a întors la dinamo, unde a avut diferite funcţii, mai degrabă onorifice. Alcoolu şi bolile l-au răpit prematur, la doar 59 de ani. El s-a stins din cauza unei hemoragii cerebrale, dar cea care l-a doborât, de fapt, a fost o ciroză hepatică în stare avansată. "Mopsul" renunţase la alcool prea târziu, iar medicii nu i-au mai putut salva organismul bolnav. Ultimii ani din viaţă şi i-a petrecut în sărăcie, trăind din banii pe care îi mai primea de la Dinamo.





O babă i-a zis Mopsu

Porecla Mopsu i-a fost pusă în copilărie. Pe strada lui, pe Giurgiului, era o babă care avea un nuc în curte. "Mie îmi făcea cu ochiul, motiv pentru care l-am atacat de câteva ori. Într-o zi m-a prins în pom, la furat. A strigat la mine să mă avertizeze: «Dă-te jos, mopsu dracului!», probabil că văzuse nasul meu ca al unui căine mops", a dezvăluit cu ani în urmă fostul atacant. Cealaltă poreclă a fost dată intr-o zi de spectatorii de la un meci de fotbal din groapa lui Aldea, acolo unde este Stadionul TMUCB acum şi unde Florică juca mingea toată ziua. Fermecaţi de acţiunile puştiului, cei de pe margine i-au spus "Corsarul", iar de aici pănă la "Corsarul roib" n-a mai fost decăt un pas.

Amintiri din America de Sud

Dumitrache era şi un tip sufletist. La un turneu în Peru, după una dintre partide, Rică Răducanu şi Aristică Ghiţă au plecat in bazar, la cumpărat aur şi bijuterii. Au intrat ei intr-o dugheană, au cercetat, au zis că totul e din aur de 14 karate, aşa cum le explica negustorul, şi au luat căte două ghiuluri, plătind peste 80 de dolari de persoană. A doua zi dimineaţa, Rică, care avea inelul pe deget, vede că acesta s-a inegrit. La fel şi Ghiţă, luase aceeaşi ţeapă. "L-am luat cu noi şi pe Florică. Ajungem acolo şi ii zic ţiganului, in spaniola mea: «Tăticu, vezi că nu-i goldeanu curat, şi inelele sunt din tu-tu-tu», imitănd goarna lui Tudorică. S-a schimbat la faţă, apoi ne-a propus să impărţim paguba pe jumătate. Ce tupeu pe el! M-am postat in dreptul casei de bani şi am inceput să adun hărtii de 10 şi de 20 dolari, să ne scoatem banii. Peruanul a pus măna pe telefon, să işi sune gealaţii, că la poliţie nu îi dădea măna. Bătea cu măna in furcă să ii vină tonul, dar «Mopsul» rădea pe infundate, îi smulsese firul din perete, după care s-a dus la uşă şi a intors plăcuţa pe care era scris OPEN pe partea cealaltă, pentru a nu fi deranjaţi. Ne-am luat toţi banii inapoi", a povestit Rică Răducanu.

"Dumitrache a reprezentat tot ce fotbalul îţi poate da. El a jucat din plăcere, dar, din păcate, s-a jucat şi cu viaţa."

Mircea Lucescu

"A fost cel mai bun atacant al acestei ţări în ultimii 60 de ani. Dar, ca om, a fost şi mai mare. El n-a jignit şi n-a supărat pe nimeni."

Cornel Dinu

Sărea 1,20 metri în înălţime de pe loc

Cum a ajuns un atacant de numai 1,74 metri să fie considerat unul dintre mai buni marcatori cu capul din istoria campionatului nostru? Povesteşte Rică Răducanu: „«Tăticu», «Mopsu» zici că era din plastilină. Sărea ca în filmele alea cu «Profesorul trăsnit», putea să sară mai mult de un metru de pe loc. Dar cel mai tare era la mingile la semi-înălţime, nu-l întrecea nimeni la plonjoane şi la felul în care simţea centrările"