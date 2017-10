VIDEO Viitorul o bate pe CFR Cluj cu 1-0, cu un gol magnific marcat de Eric. Dan Petrescu cere arbitraj video

Golul a fost marcat de Eric, în minutul 44, dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, scrie News.ro.

FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Lopez, Ţîru, Hodorogea, Ganea - Cicâldău, Băluţă, Vînă (Twumasi '73) - Eric, Ţucudean (Ghiţă '81), Chiţu (De Nooijer '70).

CFR Cluj (antrenor Dan Petrescu): Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Mureşan, Camora - Hoban (Nistor '64), Djokovic (Moutinho '54) - Peteleu (Păun '80), C. Deac, Culio - Balde.

"Aşteptam mai multe de la băieţi. În prima repriză nu prea au fost ocazii, dar când ai un jucător ca Eric, pe care noi nu-l avem din păcate, el poate să câştige orice meci. N-aş vrea să vorbeasc de arbitraj, poate ar fi bine să apară şi la noi arbitrajul video, dar să se uite altcineva la fază, nu tot arbitrul jocului. Viitorul a jucat excelent, n-aş vrea să le iau din merite. În repriza a doua am jucat mai bine. Puteam să înscriem, dar nu am avut luciditate. La ultima fază am avut cea mai mare ocazie a meciului şi cred că un egal era echitabil, dar dacă nu bagi mingea în poartă nu merită să câştigi. (...) Aveam prea multe puncte şi în tur am făcut prea multe, în retur nu o să mai fie aşa. Îi lăsăm pe cei de la Steaua, Craiova şi Dinamo să se bată la campionat, noi ne batem numai la play-off", a spus Petrescu la Digi Sport.

CFR Cluj putea primi un penalty în prima repriză la o intervenţie asupra lui Deac.

Petrescu a mai precizat că FC Viitorul se va lupta pentru titlu în Liga I dacă va ajunge în play-off. "Am avut mai mult noroc în tur decât alte echipe, dar sunt foarte multe echipe care se bat la play-off", a mai afirmat Petrescu.

"CFR Cluj este un adversar puternic, cu jucători de experienţă. Ne-am adaptat la adversar şi cred că am făcut-o bine. Cicâldău cred că a fost cel mai bun jucător de pe teren şi îl felicit. Eric e un jucător special, cum au fost toţi decarii, un decar adevărat. El cu Budescu în momentul de faţă fac diferenţa", a spus Hagi la Digi Sport.