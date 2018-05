VIDEO Simona Halep s-a antrenat la Roma cu o mare rivală

Simona Halep, locul I WTA, a efectuat, luni, la Roma, o şedinţă de pregătire cu spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA, cele două jucătoare urmând a participa în această săptămână la Internaţionalele Italiei, turneu de categorie Premier 5.

La Foro Italico, Simona Halep va evolua în turul al doilea cu învingătoarea dintre Victoria Azarenka din Belarus, locul 84 WTA, şi japoneza Naomi Osaka, locul 21 WTA, partidă care se va desfăşura luni. Halep a fost finalistă la ediţia precedentă, când a pierdut în ultimul act, cu 6-5, 5-7, 1-6, în faţa ucrainencei Elina Svitolina.

Garbine Muguruza a jucat în 2017 în semifinale la Roma, ea abandonând atunci meciul cu Svitolina, la 1-4. Acum, spaniola va evolua în turul al doilea cu învingătoarea dintre australianca Daria Kasatkina, locul 24 WTA, şi rusoaica Natalia Vihlianţeva, locul 85 WTA, venită din calificări.

La actuala ediţie a turneului de la Roma, Halep şi Muguruza sunt pe aceeaşi partea a tabloului şi se pot întâlni în semifinale, scrie News.ro.

WTA No 1 @Simona_Halep

and WTA No 3 @GarbiMuguruza having a small hit in the morning.

Weather looks ok at the moment, tho it is quite windy and things might change later. 🌞🌧#ibi18 https://t.co/zZCXaLkTJj pic.twitter.com/4hZQm3kb2K