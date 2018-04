VIDEO Halep răsuflă uşurat după victoria cu Rybarikova. Ultimul punct al meciului şi poza de la vestiare cu o galerie inedită

”Magdalena a jucat foarte bine în primul set, este un adversar greu întotdeauna, aşa că am vrut doar să păstrez mingea în joc, să joc mai mult pe reverul ei şi să nu mai ratez. Spun asta pentru că la începutul setului al doilea am început să ratez destul de mult. Dar, apoi mi-am găsit ritmul şi am stat acolo punct cu punct”, a spus Halep.

După primul set, ea a cerut intervenţia fizioterapeutului.

”Da, e foarte alunecoasă zgura iar asta am simţit în primul set, când am avut probleme la picioare, cu musculatura. Dar, nu am vrut să mă opresc, nu m-am gândit la accidentare şi am mers mai departe.Este greu pe acest teren, mai ales că nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Însă, dacă te obişnuieşti cu suprafaţa, poţi obţine mai departe un nivel bun”

Faptul că n-a fost în forma cea mai bună se vede şi la final când a părut că răsuflă uşurată că s-a încheiat totul.

The World No. 1 is on to the @PorscheTennis quarterfinal!@Simona_Halep comes back to top Rybarikova 4-6, 6-2, 6-3! pic.twitter.com/oG2stIPulv — WTA (@WTA) 25 aprilie 2018

În vestiare, Simonei i-a revenit zâmbetul pe buze, ea fiind aşteptată de un grup de copii care i-a făcut galerie.