Simona Halep a trecut de Qiang Wang, locul 55 WTA, scor 7-5, 6-1.

În primul set, Simona a arătat mai multe momente de nervozitate şi a comis foarte multe greşeli neforţate. La 5-4 pentru adversara ei, Simona l-a chemat pe Darren Cahill.

Acesta a întrebat-o la început ce simte, lovindu-se de un zid nervos. Treptat, australianul a început să îi explice ce are de făcut, să limiteze numărul erorilor neforţate, să fie mai agresivă, să aibă răbdare, iar indicaţiile sale s-au materializat în şase jocuri la rând obţinute de Halep.

Iată intervenţia lui Cahill

.@darren_cahill came down to give Simona a couple of advices. "Be disciplined".



Simona is one game away from taking the first set. #BNPPO18 pic.twitter.com/vJ8Ky2UUjL