VIDEO Simona Halep e „simply the best“: laude de la WTA pentru liderul mondial

La fel ca în meciul cu Ekaterina Makarova din primul tur, Simona Halep nu a dat nicio şansă adversarei. Ea a trecut cu 6-0, 6-3 de Elise Mertens, jucătoare care venea după 13 succese consecutive şi după două turnee câştigate.

„De vină“ pare a fi zgura de la Madrid, pe care Simona Halep a lăudat-o, spre deosebire de suprafaţa de la Stuttgart, criticată de liderul mondial. „Aici nu alunec. M-am antrenat bine şi mă simt în formă“, a declarat Simona Halep, campioană la Madrid în 2016 şi 2017 şi finalistă în 2014. De altfel, Halep a fost desemnată cea mai bună jucătoare din istoria de 10 ani a turneului.

Iată mai jos câteva lovituri din meciul cu Mertens, selectate de WTA, care a scris pe Twitter: , Simona Halep, actor principal în „Lovitura perfectă“ sau „Simply the best from Simona Halep“. WTA mai mainteşte că Halep a ajuns la 14 victorii la rând pe zgura de la Madrid.