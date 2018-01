VIDEO Reacţii după un meci cum rar se vede. Simona Halep: „Sunt aproape moartă, nu mai simt nimic“

La finalul partidei, ambele jucătoare abia se mai ţineau pe picioare. „I am almost dead!“ - „Sunt aproape moartă“ - a glumit Simona Halep la interviul după meci. „A fost un meci foarte dur, n-am mai jucat niciodată un set atât de lung. E bine că am arătat un tenis frumos şi sper că v-a plăcut. Nu ştiu cât am alergat, nu mai îmi simt muşchii, glezna, dar e grozav că sunt în turul următor!“.

Partida a ţinut 3 ore şi 45 de minute, cel mai lung meci din cariera Simonei Halep! Din fericire pentru jucătoare, astăzi la Melbourne nu a fost aşa cald ca în zilele anterioare, ba chiar s-a jucat pe o temperatură perfectă, de circa 24 de grade, cu 16 mai puţine decât în zilele anterioare.

Lauren Davis, locul 76 WTA, a riscat în permanenţă, a trimis foarte multe lovituri direct câştgătoare, 52 faţă de 27 ale româncei, dar a făcut şi multe greşeli neforţate (peste 70 - de două ori mai multe ca Simona). Americanca de pe locul 76 WTA a opus o rezistenţă dârză numărului unu mondial, cele două oferind cel mai spectaculos meci de la Australian Open.

După acest meci teribil, e important pentru Simona să se recupereze cât mai bine. În optimi ea va juca împotriva învingătoarei din partida Ashleigh Barty (Australia - locul 17) - Naomi Osaka (Japonia - locul 72).

After winning an epic match against Lauren Daves here is Simona's on-court interview. Boy does she look tired. 😅#AusOpen pic.twitter.com/wJtzP8XrFC — WTA Romania (@WTARomania) 20 ianuarie 2018

Wow 😮 was grit and determination Halepeno showed taking out crash Davis who will so remember those 3 match points — Brad Gilbert (@bgtennisnation) 20 ianuarie 2018

Simona Halep and Lauren Davis just equalled the most games played in a women's match at the #AusOpen.#AusOpen pic.twitter.com/dw7ByWBriJ — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 ianuarie 2018

No.-1 seed Simona Halep is moving on after a thrilling third-round battle against American Lauren Davis #AusOpen https://t.co/c5ILEhrlex — SI Tennis (@SI_Tennis) 20 ianuarie 2018

The Great Wall of Halep! 🖐️👊



With incredible defensive grit and determination @Simona_Halep fends off an inspired, gutsy, fearless Lauren #Davis to advance to 4R 4-6 6-4 15-13.



WHAT A MATCH!!!#AusOpen pic.twitter.com/YHqUpJsWxT — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 ianuarie 2018

Halep and Davis... Can we change the rules and let both girls win?? What a match! #AO2018 — Arina Rodionova (@arinarodionova) 20 ianuarie 2018