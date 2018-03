VIDEO Radwanska a alergat-o pe Halep pe tot terenul: patru puncte grozave din meciul de ieri

Agnieszka Radwanska a câştigat ieri contra Simonei Halep în turul al treilea de la Miami Open, reuşind să revină după ce a pierdut primul set.

Jucătoarea poloneză, fost număr doi mondial, este una dintre tenismenele cele mai tehnice, care inventează mereu execuţii surprinzătoare. Şi în meciul de ieri cu Simona Halep, ea a folosit în dese rânduri „scurtele“ precum şi alte lovituri spectaculoase din arsenalul ei. .

Patru puncte fabuloase din meciul de ieri, trei câştigate de Radwanska, unul de Halep.









.@ARadwanska turning this match into a set of running drills for Halep!



The World No.1 isn't quick enough to get to this clever drop shot #MiamiOpen pic.twitter.com/2k0ZP91EbA — WTA (@WTA) 24 martie 2018

What a way to win a break point from @Simona_Halep !



She was quick off the mark to stretch for that ball! #MiamiOpen pic.twitter.com/5oBLwZDcSe — WTA (@WTA) 24 martie 2018