VIDEO Punctul meciului dintre Halep şi Rybarikova: „E ridicol!“

Românca s-a impus într-o oră şi 53 de minute şi acum are un bilanţ de 4-2 în faţa Magdalenei Rybarikova.

Simona Halep a fost direct acceptată în manşa a doua la Stuttgart. Ea o va întâlni în faza următoare pe câştigătoarea meciului dintre Laura Siegemund, locul 100 WTA şi Coco Vandeweghe, locul 16 WTA.

În 2017, Halep a ajuns până în semifinale la Stuttgart, fiind eliminată de sportiva germană Laura Siegemund, care a şi câştigat apoi turneul.

VIDEO Rezumatul partidei şi ce a declarat Halep: Pe această suprafaţă nu joc cel mai bun tenis al meu!

În meciul dintre Halep şi Rybarikova au fost mai multe puncte spectaculoase, dar unul a ieşit în evidenţă, câştigat de tenismena slovacă, fostă semifinalistă la Wimbledon. „E ridicol!“, a spus comentatorul.

