VIDEO Este numărul 1! Simona Halep s-a calificat în semifinale la Roma şi rămâne lider mondial. Urmează Şarapova

Simona Halep este în semifinale la Roma! Ea a avut un meci mai uşor decât se preconiza, reuşind să o învingă pe Caroline Garcia, locul 7 WTA, în două seturi scurte, 6-2, 6-3, după o oră şi 13 minute.

Victoria Simonei şi eşecul lui Caroline Wozniacki în meciul din sferturi cu Anette Konteveit înseamnă că Halep va rămâne numărul lider mondial şi după turneul de la Roma şi va fi cap de serie numărul unu la Roland Garros.

În semifinale la Roma, Halep va juca împotriva Mariei Şarapova, care a avut un joc infernal în sferturi cu Jelena Ostapenko. Rusoaica s-a impus după un meci maraton, care a durat mai bine de trei ore, scor 6-7, 6-4, 7-5.

Halep şi Şarapova se întâlnesc sâmbătă de la ora 18.00. La meciuri directe scorul este 7-1 pentru Şarapova, românca reuşind primul succes la Beijing, la finele anului trecut.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Elina Svitolina şi Anette Kontaveit.

La dublu, Sorana Cîrstea a obţinut şi ea calificarea în semifinale.

VIDEO Mingea de meci şi cele mai bune lovituri din jocul Halep - Garcia

.@Simona_Halep is on to the @InteBNLdItalia semifinals!⁰⁰



Beats Garcia 6-2, 6-3 pic.twitter.com/YXCZrdlyMR