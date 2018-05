VIDEO Mingea de meci dintre Halep şi Svitolina. Ce a spus Simona după finala pierdută categoric

Istoria din 2017 s-a repetat şi anul acesta: finala turneului de la Roma s-a disputat între aceleaşi jucătoare şi a avut aceeaşi învingătoare: Elina Svitolina.

Spre deosebire de anul trecut, când Halep a luptat într-un picior, în urma unei accidentări la gleznă, de data aceasta Simona n-a reuşit să îi pună deloc probleme Elinei Svitolina. Liderul mondial s-a dezmeticit greu şi, până să ajungă toţi spectatorii la Foro Italico era deja 6-0 pentru Svitolina.

"Vreau să o felicit mai întâi pe Elina. <Ai jucat uimitor toată săptămâna, e casa ta aici, aşa pare.> E a doua oară când joc finala, deci nu e chiar aşa de rău. Îmi doresc ca anul viitor să fiu din nou în finală şi poate va fi cea norocoasă. Dar mulţumesc, Roma, mulţumesc, Italia, pentru că este extraordinar să joc aici, voi reveni mereu cu multă plăcere şi mă bucur de fiecare moment petrecut la acest turneu", a declarat Halep, la festivitatea de premiere.

.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia 🏆!



Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91