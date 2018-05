VIDEO Mihaela Buzărnescu pierde dramatic în semifinale la Strasbourg: românca a fost la două puncte de meci

Mhaela Buzărnescu a luat primul set fără emoţii, scor 6-2.

În partea a doua, Mihaela a condus cu 5-3, scor 30-0, fiind la două puncte de victorie, însă slovaca a revenit. S-a ajuns la tiebreak, unde Buzărnescu a avut 5-3, apropiindu-se iar la două puncte de victorie. Cibulkova a recuperat şi de această dată deficitul şi a câştigat setul la tiebreak.

Setul decisiv a aparţinut Cibulkovăi, care s-a impus cu 6-1. Slovaca va juca în finala de la Strabsourg cu Pavlyuchenkova sau cu Barty.

Irina Bara a fost învinsă la Roland Garros

Jucătoarea de tenis Irina Bara, locul 161 WTA, a ratat, vineri, calificarea pe tabloul principal la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Bara a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor de sportiva americană Caroline Dolehide, cap de serie 17, scor 6-4, 6-3.

Vineri joacă în ultima rundă a calificărilor la Roland Garros şi Alexandra Dulgheru (160 WTA), care o va întâlni pe Tamara Korpatsch (Germania).

VIDEO Cele mai frumoase lovituri reuşite de Buzărnescu

