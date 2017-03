VIDEO Chiar şi Messi are idoli: de la cine a cerut un autograf starul Barcelonei

Lionel Messi şi Javier Mascherano s-au fotografiat cu acest personaj, iar atacantul i-a cerut un autograf. Despre cine este vorba?

Santiago Lange, participant la şase ediţii ale Jocurilor Olimpice în proba de navigaţie, a câştigat aurul la Rio 2016 după ce a învins şi în lupta cu cancerul.

Santiago Lange a venit în vestiarul Barcelonei alături de fiul său, fiind primiţi cu multă căldură de Messi şi de Mascherano. „Am fost student aici, în Barcelona, şi mi-a plăcut echipa de când era Cruyff aici“, a spus Lange.

Yes, even Lionel Messi​ has heroes. 😍Things got emotional when the @FCBarcelona superstar ⚽ met @SantiagoLangeOk ⛵. @FIFAcom @worldsailing pic.twitter.com/nQUNxG7qGd