VIDEO Melodia pe care Halep o ascultă întruna în căşti: Marcel Pavel a povestit că o piesă de a lui a cucerit-o pe Simona

Simona Halep, la fel ca foarte mulţi sportivi, îşi găseşte liniştea în muzică înainte de a intra pe teren.

Invitat la emisiunea matinală de la Digi Sport, Marcel Pavel a povestit că liderul WTA ascultă în căşti chiar o piesă cântată de el.

Ce a spus?

„Iubesc şi tenisul de câmp. Am avut onoarea să o cunosc pe Simona. Ea iubeşte foarte mult o piesă de a mea, care se numeşte <<M-am îndrăgostit lulea!>>. La Wimbledon, am fost invitat special de ea, la un meci, am stat la VIP, iar ea, înainte de a intra pe teren asculta numai piesa mea, la căşti. A şi declarat la un post de radio acest lucru. <<M-am trezit o dată / Că iubesc o fată!>>... Asta-i partea care-i place ei cel mai mult. Nu e o piesă pe care să o cânţi, însă, acapella“, a explicat Marcel Pavel.

Acesta a dezvăluit că a primit mai multe cadouri din partea Simonei: „Am racheta pe care a folosit-o în acel meci la Wimbledon, mingi, dar şi prosopul ei. I-am şi spus <<să nu-l ştergi, să-l lasi aşa>>. Le voi înrăma pe ambele“.

ACEASTA E MELODIA PE CARE SIMONA HALEP O ASCULTĂ ÎN CĂŞTI