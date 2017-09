VIDEO Interviu cu noul antrenor al echipei naţionale, Cosmin Contra: „Urmărim 53 de jucători. Cel mai în formă e Bicfalvi!“

Iată câteva răspunsuri.

Cine va fi căpitanul echipei naţionale

Nu ştiu cine va fi căpitan, nu am luat această decizie. În aceste două meciuri voi respecta ierahia care a fost până acum. Pentru meciurile cu Kazahstan şi Danemarca nu vom schimba nimic.

Cine va fi titularul postului de portar.

E clar că în momentul de faţă este Tătăruşanu, apără foarte bine la Nantes, a fost declarat jucătorul lunii la Nantes.

Dacă va promova jucători de la tineret.

Sunt jucători care sunt urmăriţi îndeaproape, avem o listă de 53 de jucători de pe care îi urmărim la fiecare meci. Trebuie să ţinem cont că naţionala Under 21 a început foarte bine campania şi trebuie să îi lăsăm să se pregătească pentru jocul din Elveţia.

Ce sistem de joc o să folosească.

Mie îmi place 4-2-3-1.

Dacă naţionala va juca spectaculos.

Nu pot promite asta, dar cred că com avea atitudine şi organizare. Nu ştiu dacă avem jucători spectaculoşi de la mijloc în sus, dar cred că putem crea faze frumoase.

Dacă va convoca jucători care nu evoluează la echipele de club.

Voi încerca să aduc jucători care joacă meci de meci, dar în aceklaşi timp voi aduce şi jucători de mare perspectivă, care au problemele la echipele lor de club.

Convocarea lui Bogdan Lobonţ

Am vorbit cu el, i-am spus că am nevoie de ajutorul lui. Am vorbit cu el, vine cu inima deschisă, este un jucător care poate să insufle jucătorilor dorinţa de a câştiga. Ne gândim la cooptarea lui în staff.

Cel mai în formă jucător.

Bicfalvi! E foarte apreciat şi marchează des. Din România, Băluţă şi Mitriţă sunt în formă. De la Steaua, Nedelcu îmi place foarte mult, Alibec are fluctuaţii.