VIDEO Gestul care spune totul: ce a făcut Simona Halep după meciul cu Angelique Kerber

Simona Halep a trecut cu 6-7, 6-3, 6-2 de Angelique Kerber în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, după o dispută de două ore şi 14 minute de joc.

Au fost mai multe greşeli neforţate de partea lui Kerber, iar Simona a câştigat 105 puncte, faţă de cele 90 ale nemţoaicei.

„Am început prea agresiv, aceasta a fost greşeala mea. Apoi am schimbat tactica“, a declarat Simona Halep. Faptul că a reuşit să se adapteze pe parcurs şi că a schimbat din mers ce avea de făcut s-a reflectat şi în gestul de la final al jucătoarei noastre, care a gândit perfect meciul.

Headstrong 👱‍♀️👈



World No.1 @Simona_Halep fights her way into the semifinals here for the third time, overcoming Kerber 6-7(2) 6-3 6-2.#RG18 pic.twitter.com/B8P4mpHksC