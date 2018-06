VIDEO Acesta a fost punctul finalei şi al turneului! Cum a reuşit Simona Halep să se desprindă la 4-0 în setul decisiv

Simona Halep a câştigat finala de la Roland Garros! Ea a învins-o pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1 şi a pus mâna pe primul trofeu de Grand Slam al carierei, după trei finale pierdute.

Un moment crucial al partidei s-a desfăşurat în setul decisiv. La 3-0 pentru Halep, Simona a rueşit un al doilea break după un schimb de mingi incredibil. Românca a reuşit să ajungă o scurtă la fileu şi să câştige acest punct.

Halep a izbucnit în lacrimi după meci, în momentul în care a ajuns în braţele lui Darren Cahill. Apoi, ea a mers la familia ei şi la cei apropiaţi.

Ce colege din circuit au felicitat-o pe Simona Halep

Breaking in style.@Simona_Halep takes a 4-0 lead and inches closer to her first Grand Slam title.



7e jeu consécutif remporté par la Roumaine, qui prend à présent les commandes du match dans ce 3e set. Simona Halep qui se rapproche d'un premier titre ici à Roland-Garros#RG18 pic.twitter.com/mQDTZQKBKp