VIDEO Chelsea a câştigat finala Cupei Angliei, Conte l-a învins pe Mourinho. Ce a declarat italianul despre viitorul său

Golul a fost marcat de Eden Hazard, în minutul 22, din penalti.

Echipa londoneză a mai câştigat Cupa Angliei de şapte ori: în 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010 şi 2012.

La finalul partidei, antrenorul italian Antonio Conte a fost întrebat dacă mai rămâne la Chelsea, dar n-a dat un răspuns concret: „Cred că după doi ani cei de la club mă cunosc foarte bine. Dacă vor să continue cu mine, ei ştiu ce au de făcut. Eu nu mă pot schimba. Cred că trecutul meu ca jucător şi manager vorbeşte pentru mine“.

„Cred că fiecare eşec doare, însă doare mai puţin atunci când ştii că ai dat totul şi pleci de la teren fără regrete“, a spus Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United.

VIDEO Momentul în care jucătorii lui Chelsea ridică trofeul

Just wait for it...



🍾🏆💥🔥🎊 #FACupFinal pic.twitter.com/HxeOJGE38q