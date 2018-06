VIDEO Cele mai frumoase momente după victoria Simonei Halep: „Este o campioană, acum şi pentru totdeauna“

Agenţia Associated Press a arătat în materialul despre succesul Simonei Halep la Roland Garros că Darren Cahill este cel care a contribuit la schimbarea atitudinii româncei, când a ameninţat-o că rupe colaborarea cu ea. De atunci, Halep a devenit o altă jucătoare, mai puternică din punct de vedere psihic, mai bună.

"Simona Halep continua să spună oricui o asculta că e o jucătoare diferită, că era mai puternică din punct de vedere psihic. Dorea atât de mult să câştige un grand slam şi era sigură că, într-o zi, o va face. După trei înfrângeri în <majore>, poate că Halep încerca să se convingă pe ea însăşi mai mult decât pe oricine altcineva că poate să o facă. Şi a avut dreptate. (..) Când meciul s-a încheiat, Halep a lăsat să-i cadă racheta şi şi-a acoperit faţa cu mâinile. Apoi, a urcat în tribune pentru o mare îmbăţişare cu antrenorul ei, Darren Cahill. El a ameninţat-o că nu va mai lucra cu ea, spunâdu-i că limbajul negativ al corpului şi atitudinea negativă îi stau în cale. Probabil a avut dreptate, dar altceva este cert: Simona Halep este o campioană de grand slam, acum şi pentru totdeauna", a notat AP. refeindu-se la incidentul care a avut loc, în martie 2017, la turneul de la Miami, când Simona Halep a avut un dialog tensionat cu antrenorul Darren Cahill la pauzele de "coaching" din timpul partidei cu Johanna Konta.

Monentul de bucurie, lacrimile Simonei Halep în momentul în care a ajuns în braţele lui Darren Cahill, nu au trecut neobservate. „Sunt atât de fericită pentru amândoi“, a scris jucătoarea Nicole Gibbs Pe Twiteer. IAtă cele mai frumoase mesaje de pe reţeaua de socializare.

