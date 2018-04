VIDEO Un jucător de tenis, la un pas să bată arbitrul. Momente incredibile la turneul ATP de la Monte Carlo

Americanul Jared Donaldson şi-a ieşit din minţi din cauza unei decizii controversate şi a fost la un pas să sară la gâtul arbitrului. S-a întâmplat la meciul acestuia cu spaniolul Albert Ramon Vinolas, când scorul era 4-2 pentru acesta. Spaniolul a servit pentru 4-2, iar ultima minge a game-ului a fost considerată as de către arbitru. A fost momentul care l-a scos din sărite pe Donaldson, care l-a chemat pe arbitrul de scaun să-i arate urma mingii pe zgură. Acesta nu a fost în stare să o găsească, arătându-i o urmă care se pare că era de la mingea precedentă.

Americanul a luat foc, s-a certat minute bune cu arbitrul, fiind la un pas să-l ia la bătaie, iar apoi l-a chemat şi pe supervizorul turneului, refuzând să mai joace. Tot scandalul a durat în jur de 5 minute.

Discuţia de pe teren, prezentată de digisport.ro:

Donaldson: "E afară, e afară!"

Arbitru: "Pe asta am văzut-o bine, a fost acolo"

Donaldson: "Nu e nicio urmă"

Arbitru: "Uite, aici!"

Donaldson: "Stai! Mă iei peste picior? E un semn aici, lângă tuşă"

Arbitru: "Cu siguranţă e fost în teren. Urma aia e de la punctul precedent. Pentru mine, e chiar pe linie"

Donaldson: "Bine, arată-mi urma"

Arbitru: "Nu pot vedea urma, dar a fost cu siguranţă acolo"

Donaldson: "Nu poţi vedea urma? E o urmă aici!"

Arbitru: "Hooo, calmează-te!"

Donaldson: "E o urmă exact aici!!!"

Arbitru: "Calmează-te! Nu are rost să te enervezi"

Donaldson: "Ba da, are! Nu îmi arăţi urma"

Arbitru: "Încetează! Ce faci?"

Donaldson: "Nu îmi arăţi urma. Cheamă supervizorul. Nu îmi arată nicio urmă. Nu e vina ta, Albert, dar eu îşi spun unde a fost"

Arbitru (vorbeşte cu supervizorul): "Nu văd urma acolo. Ceea ce îmi arată el e de la punctul precedent, atâta tot"

Supervizor: "Şi nu ai putut să vezi urma?"

Arbitru: "Nu am văzut-o"

Supervizor: "Arată-mi"

Donaldson: "Pe tuşă e doar zgură"

Arbitru: "E o urmă"

Donaldson: "Ce urmă? E zgură pe toată tuşa. Ai văzut tu vreo urmă cu toată această zgură care se întinde pe tuşă?"

Arbitru: "Se mai poate întâmpla, Jared"

Donaldson: "Gata, supervizorul, supervizorul, supervizorul!!! Ce am făcut? Ce mi-ai arătat? Dar ce zici de comportamentul tău faţă de mine? Supervizorul!!! Chem supervizorul!"

Arbitru (se adresează supervizorului): "Aş vrea să-i dau un avertisment..."

Donaldson: "Pentru ce? Pentru că am cerut challenge?"

Arbitru (se adresează supervizorului): "Pentru comportament, a fost agresiv cu mine..."

Donaldson: "Ooooo...ha, ha, ha... Îmi pare, rău, oooo, ţi-am rănit sentimentele, îmi cer scuze..."