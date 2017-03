Victor Becali plânge din puşcărie: „E tortură psihică. N-am mai fost acasă de un an şi patru luni“

Victor becali a vorbit pentru prima dată de când se află la închisoare şi s-a plâns de consiţiile de detenţie. "Ce mai mare problemă în penitenciar e cu eliberarea condiţionată. Atunci se suferă cel mai mult. Aia este tortură, se poate numi totura psihică. Nu mi se mai dă învoire şi că mi se spune că am un alt dosar pe rol. Păi şi ce dacă? Toată legea aia a fost anulată printr-o decizie a instanţei. Nu-mi poate influenţa cu nimic comportamentul din acel dosar. Eu fac fracţia oricum. Aceste puncte au fost abrogate printr-o decizie a ÎCCJ.

Eu n-am fost acasă de un an şi 4 luni. Mi se resping cererile şi nici măcar nu se motivează. Am fost sancţionat o dată în 2014. I-a venit rău lui Borcea şi l-au dus la spital şi am sunat familia lui să-i anunţ. Am sunat de pe cartela şi telefonul lui şi nu aveam voie. Cei de la penitenciar mi-au spus că mă înţeleg omeneşte, dar aia e.

Fratele domnului Traian Băsescu stă cu mine în camera. E un om bolnav, care are probleme de sănătate. Probabil în condiţiile astea, pentru că este fratele lui Băsescu, nu-l ajută. I se întâmplă ce mi se întâmplă şi mie. Nu are voie să muncească în exterior, că poate ne vede cineva şi ne pozează", a spus Becali la România TV.