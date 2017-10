Următoarea adversară a Simonei Halep de la Turneul Campioanelor acuză probleme mari: „Parcă nu am creier“

Svitolina acuză probleme mari şi nu înţelege ce se petrece cu ea la Singapore: "Mi-aş fi dorit să nu mai am şanse să mă calific. Nu mai am aşteptări în acest moment", a spus Svitolina, potrivit WTA Insider, pentru ca apoi să vorbească despre forma slabă în care se află: "Când voi termina turneul, voi analiza ce a mers rău. Voi discuta cu staff-ul meu, pentru că am jucat în unele momente un tenis teribil de slab. Ok, fetele au jucat bine, au meritat victoriile, nu despre asta vorbesc. Mă refer la ce am făcut eu pe teren, în unele momente nu am ştiut să gestionez situaţiile şi m-am comportat ca şi cum nu aş avea creier".

Meciul Halep- Svitolina este vineri de la ora 14.30