Unul dintre componenţii Generaţiei de Aur, tratat ca ultimul om în România

Este vorba despre Gheorghe Mihali, care pănă ieri a fost antrenorul divizionarei secunde FC Mioveni. El a fost dat afară de conducerea clubului într-un mod umilitor. Mihali a condus antrenamentul de dimineaţă, apoi i s-a transmis că nu mai e antrenorul echipei chiar când se pregătea să plece cu jucătorii în deplasarea de la Clinceni pentru meciul cu Academica.

Antrenorul a confirmat situaţia : "E ciudat modul în care s-a produs despărţirea. Sunt dezamăgit, am lucrat bine, am avut rezultate bune, zic eu, jocul avea consistenţă. Am pierdut meciul cu Metaloglobus, după ce am ratat cel puţin cinci ocazii uriaşe".

Gheorghe Mihali are 51 de ani şi a jucat de 35 de ori pentru naţionala României, fiind om de bază la Campionatul Mondial din 1994. El este antrenor din 2007. În locul lui Mihali, oficialii clubului speră să-l aducă pe Eugen Neagoe. Pe banca Mioveniului au mai stat doi antrenori cu nume în acest sezon: Florin Marin şi Adrian Mihalcea.