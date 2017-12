Un component al Craiovei Maxima spune adio carierei de antrenor. Cu ce boală s-a luptat vreme de 15 ani

Sorin Cîrţu (62 de ani) a anunţat că a renunţat definitiv la cariera de antrenor. "Gata, m-am lăsat. Îi las pe alţii. Fiecare cu felul lui. Nu mai am suflu. Nu mai am energia pentru a face faţă emoţiilor din fotbal", a spus Sorin Cîrţu, pentru Digi Sport.

În 1991, Cârţu a cîştigat campionatul şi cupa din postura de antrenor al Universităţii Craiova. De atunci, a mai trecut pe la nenumărate echipe precum Rapid, Oţelul, Pandurii, Iaşi, CFR Cluj, Steaua, Poli Timişoara. A avut şi o experienţă în străinătate, în sezonul 1997-1998, la Veria, în Grecia.

Împreună cu Emil Săndoi, a antrenat-o pe CSU Craiova din septembrie 2014 până în septembrie 2015. A descoperit în acest timp că suferă de hepatita C, virus pe care l-a contactat după o vizită la stomatolog.

„De 15 ani am dus boala pe picioare, m-am dedicat mai mult fotbalului până mi-a ajuns cuţitul la os. E vorba de hepatita C, care mi-a afectat sănătatea şi m-a adus în situaţia să reflectez şi să mă gândesc mai mult la mine. Acum urmez un tratament american şi mai am încă 2-3 săptămâni până îl termin. Chestia e că m-am pricopsit cu virusul ăsta de la stomatolog, când mi-am rezolvat problema cu zâmbetul şi masticaţia, dar am dat în altceva! A fost un mare stres, încercam şi cu munca şi era clar că nu mai sunt deloc tânăr… Aşa că am luat acum o vacanţă mai mare, iar până pe 1 aprilie trebuie pauză totală. Sincer, m-am detaşat total de fotbal, mai ales de Universitatea Craiova“, spunea Sorin Cârţu într-un interviu acordat anul trecut pentru un ziar gorjean.