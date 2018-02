Umor elveţian: gluma lui Roger Federer după ce a devenit cel mai vârstnic lider ATP

Indiferent de rezultatul partidei de azi (DigiSport 4, ora 16.30), elveţianul va fi, începând de luni, cel mai vârstnic ldier ATP, la la 36 de ani, şase luni şi 11 zile, depăşind recordul deţinut de americanul Andre Agassi, de pe vremea când era pregătit de actualul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill. Agassi avea atunci 33 de ani şi patru luni, în 2003.

"Se pare că sunt cel mai vârstnic lider ATP. Cred că cineva mi-a spus asta deja, dar eu aud mai greu", a glumit Federer pe twitter.

Federer şi-a asigurat revenirea pe prima poziţie a ierarhiei jucătorilor profesionişti după ce l-a învins, vineri, în sferturi, la turneul de 500 de puncte de la Rotterdam, pe olandezul Robin Haase, cu 4-6, 6-1, 6-1, într-o oră şi 19 minute. Deşi evolua cu un favorit al gazdelor, Federer a fost ovaţionat de cei peste 15.000 de spectatori din arena Ahoy. Elveţianul a jucat aseară, după închiderea ediţiei, contra bulgarului Grigor Dimitrov, în finala turneului de la Rotterdam.

Apparently I'm the oldest tennis player with a #1️⃣ ranking. Somebody might have mentioned that to me already but I had a hard time hearing 👴🏻