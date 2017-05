Uluitor! Cum explică antrenorul lui CSM Bucureşti înfrângerea la scor a echipei sale în meciul cu Vardar Skopje

Suedezul Per Johansson a dezvăluit că a fost mirat de evoluţia echipei sale: "Uluitor! Am avut un început extrem de slab, am făcut erori pe care nu le-am văzut până acum, chiar nu înţeleg. Am făcut greşeli tehnice care ne-au costat. Vardar nu ne-a surprins cu absolut nimic, dar le-au intrat toate aruncările, au făcut un meci excelent. Am încercat în repriza a doua să schimbăm lucrurile, dar apărarea a fost mult prea slabă. Echipa nu a prestat jocul pe care l-am dorit. Ne dorim medalia de bronz, chiar nu vrem să ne întoarcem fără nicio medalie. Anul trecut eram campioni, acum vrem locul trei. Sper ca şi fetele să îşi dorească la fel de mult ca noi" , a declarat Per Johansson la Dolce Sport.