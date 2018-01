Twitterul a explodat după victoria Simonei Halep: „Doamne, ce meci!“

Simona Halep este în finala Australian Open! A fost o victorie senzaţională împotriva lui Angelique Kerber, la capătul unui meci intens, dramatic şi epuizant!

Decisivul a fost o luptă cum rar se vede: mai întâi, Simona a irosit două mingi de meci la 5-4. Apoi, românca a salvat două mingi de meci la 6-5 pentru Kerber. În fine, românca a reuşit breakul decisiv la 8-7 şi s-a calificat în finala Australian Open după un meci la care e greu şi să te uiţi!

Simona Halep va juca sâmbătă împotriva lui Caroline Wozniacki în ultimul act! Învingătoarea va lua trofeul şi locul unu WTA.

Reacţii de pe Twitter

Saturday's final is the biggest match I can recall! WOW. So much to play for. #ausopen — WTAAddict (@WTAAddict) 25 ianuarie 2018

No.1 Simona Halep

No.2 Caroline Wozniacki



No.1 on the line.

First-time major champion guaranteed.



How @Simona_Halep got it done: https://t.co/rZYIja0jm6#AusOpen pic.twitter.com/Hem0sC0MjK — WTA Insider (@WTA_insider) 25 ianuarie 2018

A first time Grand Slam champ will be crowned on Saturday!#AusOpen pic.twitter.com/DhzQYbYTof — #AusOpen (@AustralianOpen) 25 ianuarie 2018