Turcia se face de râs: a pierdut acasă cu Albania! Mircea Lucescu a ameninţat cu tribunalul un jurnalist turc

Reprezentativa Turciei, antrenată de Mircea Lucescu, a fost învinsă, luni, cu scorul de 3-2, de selecţionata Albaniei, într-un meci amical disputat în Antalya, în care de la oaspeţi a fost eliminat un jucător în minutul 42.

Acesta a fost al şaselea meci al lui Lucescu la conducerea echipei Turciei, iar bilanţul tehnicianului român este de o victorie, o remiză şi patru înfrângeri (inclusiv într-un amical cu România).

Selecţionerul Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, luni seară, după meciul pierdut cu Albania, scor 2-3, că nu se gândeşte la demisie şi că este încrezător că echipa se va califica la Campionatul European. Lucescu a mai afirmat că îl va da în judecată pe un jurnalist turc care a insinuat că selecţionerul l-a convocat la echipa naţională pe Erol Erdal Alkan, jucător la Dordrecht, după intervenţia impresarului acestuia.

“Să-mi dau demisia? De ce? După cum am mai spus, sunt obişnuit cu tot felul de reacţii. Nu mă afectează ce se spune. Vom merge la Campionatul European. Însă trebuie cu toţii să ne aducem contribuţia. Nu merge cu hocus-pocus”, a spus Lucescu, potrivit futbolarena.com.

În ceea ce îl priveşte pe Erol Alkan, jucător legitimat la FC Dordrecht, grupare din liga secundă olandeză, la care a ajuns în 2016 după ce în Turcia a jucat la Elazigspor, Kocaeli Birlik Spor şi Hatayspor, Lucescu a declarat că el a fost cel care a dorit să îl convoace. “L-am văzut pe Erol la Dordrecht. Juca mijlocaş. După părerea mea trebuia să aibă un rol defensiv. I-am chemat pe el şi pe Kenan. Am vrut să îi văd. Cred că nu-I vreo problemă că am vrut să îi văd. În plus, antrenorul echipei naţionale poate convoca jucătorii în viitorul cărora crede. Dacă nu poate face asta cum să muncească? Erol este un jucător tânăr bun şi are dreptul să fie ales. Acum se va întoarce la echipa de club. Sper că va deveni mai bun. Astăzi mi s-a spus de chestiunea cu impresarii. Dacă jurnalistul respectiv are o problemă cu alţii, asta este altceva. Eu nu voi lăsa să treacă fără consecinţe acest subiect. Voi acţiona în instanţă şi voi cere socoteală”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit internethaber.com, citat de News.ro.