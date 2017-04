„Tigroaice“ în Sâmbăta Mare. CSM Bucureşti joacă azi, la Budapesta, meciul care o poate duce în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

CSM Bucureşti a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor, dar zarurile nu au fost definitiv aruncate. Tigroaicele joacă sâmbătă la Budapesta returul cu Ferencvaros, care se anunţă de foc pentru elevele lui Per Johansson. Jucătoarele maghiare nu sunt nicidecum împăcate cu scorul din tur şi nici nu concep să nu întoarcă situaţia, mai ales că turneul final va avea loc chiar în capitala Ungariei. Ferencvaros n-a prins anul trecut Final Four, fiind eliminată în sferturi de Gyor, iar un al doilea eşec la rând ar fi greu de digerat.

“Nu există vreo jucătoare care să nu creadă că putem întoarce acel rezultat. Suntem pregătite să luptăm, suporterii vor fi alături de noi şi cred că acest lucru poate face diferenţa. Avem fani minunaţi, care nu ne vor lăsa să ne odihnim sau să ne pierdem speranţa vreo secundă. Ştim cât de puternică e CSM Bucureşti, însă asta nu ne sperie”, a declarat Aniko Kovacsics, una dintre cele mai bune jucătoare ale maghiarelor, pentru site-ul oficial al EHF.

Handbalista în vârstă de 25 de ani, dublă câştigătoare a Ligii Campionilor cu Gyor, în 2013 şi 2014, ştie motivul eşecului din prima manşă. “Ne-a lipsit răbdarea şi concentrarea în finalul de meci. Bucureştiul este una din cele mai bune echipe din Ligă şi nu e o surpriză că a profitat de indisciplina noastră tactică. Ultimele minute au fost dureroase. În loc să slăbim ritmul, l-am ridicat”, a punctat Kovacsics.

Jucătoarele noastre par şi ele foarte concentrate la miza partidei şi, conform declaraţiilor, nu se agaţă niciun moment de avantajul de cinci goluri pe care îl au după meciul tur. “O luăm de la 0-0, nu ne gândim că sunt 5 goluri”, a declarat Paula Ungureanu. “Trebuie să ne gândim că încă nu suntem calificate şi să facem un meci foarte bun la ele. În tur a fost primul meci pe anul ăsta când am jucat bine de la un cap la altul, chiar şi fetele de pe bancă. Toate ne-am bucurat la fiecare reuşită şi sper ca de aici să înceapă sezonul nostru”, a completat Oana Manea. “Avem un avantaj de 5 goluri, ceea ce e foarte important pentru noi. Ştiu că ele joacă mai bine acasă, pentru că le-am analizat atent şi ştim cum au câştigat cu Gyor şi cu Buducnost”, a declarat Majda Mehmedovic.

Un factor important în ecuaţia meciului de sâmbătă va fi publicul. Aurelia Brădeanu îi cunoaşte bine pe fanii maghiari şi crede că ei pot influenţa desfăşurarea meciului. “O să fie foarte greu pentru noi, pentru că Ferencvaros are un public numeros, care va fi foarte gălăgios”, a spus Brădeanu, care a jucat ani buni în Ungaria, la Gyor.

Final Four-ul Ligii Campionilor va avea loc pe 6-7 mai la Budapesta



Programul sferturilor de finală, manşa retur

Sâmbătă, 15 aprilie

FTC Budapesta – CSM Bucureşti, ora 17.45 (în tur 25-30)

Larvik – Buducnost, ora 18.00 (în tur 17-31)

Vardar Skopje – Midtjyland, ora 18.30 (în tur 28-26)

Gyor – Metz, ora 20.00 (în tur 31-32)



Body