Telex din lumea sportului: România, în faţa unui moment onorant. O altă gimnastă va fi inclusă pe lista legendelor

Răducan, inclusă în Hall of Fame - Andreea Răducan (34 de ani) va deveni al 11-lea român inclus în Hall of Fame al gimnasticii. Ceremonia va avea loc la 19 mai, în Oklahoma City, iar românca va intra oficial pe lista legendelor din acest sport. Răducan a cucerit 14 medalii internaţionale dintre care două olimpice, în 2000. Ceilalţi români care au intrat până acum în Hall of Fame sunt: Nadia Comăneci, Bela Karolyi, Ecaterina Szabo, Teodora Ungureanu, Daniela Silivaş, Simona Amânar, Octavian Bellu, Lavinia Miloşovici, Gina Gogean şi Aurelia Dobre





Noul stadion, gata în 2020 - Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua, a anunţat coordonatele după care se va lucra la noua arenă din Ghencea. „Dacă nu vor apărea complicaţii, din martie 2019 va începe construcţia. Cei de la CNI ne-au asigurat că acest stadion va fi finalizat în termen, până în martie 2020“, a spus Petrea.