Suspans în "Cizmă": cu Napoli pe urmele ei, Juventus joacă în această seară cu AC Milan

Barcelona, Bayern Munchen, Manchester City şi Paris Saint Germain au titlurile de campioană în buzunar, reuşind să frângă rapid speranţele competitorilor.

Italia: Juve şi Napoli sunt “cap la cap”

Doar două puncte le despart pe Juventus şi Napoli în Serie A, singurul din cele cinci campionate mari care păstrează tensiunea în jurul ajudecării titlului. Pe lângă experienţa recent a câştigării unui campionat, Juventus are şi avantajul de a juca meciul direct pe teren propriu, însă programul general pare mai complicat pentru torinezi.

Juve o întâlneşte sâmbătă seară acasă pe AC Milan (ora 21.45, DigiSport 4) şi mai are trei partide dificile, cu Napoli acasă (22 aprilie), o deplasare la Inter şi una la AS Roma în penultima etapă. Pe lângă jocul de la Torino, Napoli mai are de trecut peste o singură deplasare grea, la AC Milan, şi una potenţial periculoasă la Fiorentina. În plus, pe Bătrâna Doamnă o aşteaptă şi o dublă solicitantă cu Real Madrid în Liga Campionilor.

Clasament (29 de etape)

1.Juventus 75pct

2. Napoli 73 pct

3. AS Roma 59pct



Germania: Bayern joacă împotriva lui Dortmund şi poate câştiga titlul azi!



Anglia: City şi-a distrus rivalii

După acest sezon din Anglia, impresia este că Josep Guardiola a creat la Manchester City o echipă invincibilă. În startul sezonului, cetăţenii au avut o serie de 18 victorii consecutive, record absolut, şi per total au înregistrat 26 de victorii, 3 egaluri şi o singură înfrângere, 4-3 cu Liverpool, în luna ianuarie. Cu 16 puncte avans în faţa rivalilor din oraş, echipa lui Guardiola poate câştiga titlul peste două etape. În Champions League City o va întâlni pe Liverpool.

Clasament

1.Manchester City 81pct (30 jocuri)

2. Manchester United 65pct (30 jocuri)

3. Liverpool 63 pct (31 jocuri)

Franţa: PSG e imbatabilă în Hexagon

Dacă în Liga Campionilor, Parisul nu găseşte gloria, pe plan intern lucrurile sunt rezolvate. Echipa lui Unai Emery are 17 puncte faţă de AS Monaco (cu un meci în plus jucat de parizieni) şi titlul e o chestiune de matematică. PSG şi Monaco îşi vor disputa sâmbătă primul trofeu intern, finala Cupei Ligii Franţei fiind programată sâmbătă seara, de la ora 22.00 (DigiSport 2). Cupa Franţei este şi ea acontată de parizieni care vor juca în semifinale contra lui Caen, iar în ultimul act cu Les Herbier sau Chambly, echipe din liga a treia franceză.

Clasament

1.PSG 83pct (31 jocuri)

2. AS Monaco 66 pct (30 jocuri)

3. Marseille 59 pct (30 jocuri)

Spania: Barcelona şi un cuplu letal

Cu 11 puncte în faţa lui Atletico Madrid şi nouă etape rămase de jucat, e greu de crezut că Barcelona scapă titlul din mână. Profitând de amnezia marilor rivali de la Real, catalanii au condus ostilităţile tot sezonul în special datorită cuplului Messi – Suarez. Aceştia au dat 46 din cele 74 de goluri ale echipei blau-grana (25 Messi, 21 Suarez), marcând mai mult decât 14 echipe din Primera Division.

Clasament (29 etape)

1.Barcelona 75pct

2. Atletico Madrd 64 pct

3. Real Madrid 60 pct