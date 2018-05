Start într-un nou sezon Sport Arena Streetball, la baschet 3x3

A doua ediţie a Nike 3x3 Challenge va reprezenta şi în 2018 debutul oficial al sezonului pentru baschetul 3x3 din România, fiind primul turneu al circuitului naţional Sport Arena Streetball Tour.

Evenimentul va avea loc între 11 şi 13 mai, în ParkLake Shopping Center.Înscrierile pentru toate categoriile (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 18, Open şi Plus 35) se vor face pe site-ul oficial 3la3.ro în perioada 7-9 mai sau în limita a 60 de echipe înscrise.

Kit-ul de participare, în valoare de 100 de lei, conţine maioul oficial al turneului, model Nike reversibil, un voucher de reducere la produsele de baschet din magazinul Nike ParkLake, precum şi alte produse sau vouchere oferite de partenerii competiţiei.





Toţi participanţii trebuie să deţină un cont activ pe play.fiba3x3.com şi vor puncta în clasamentul mondial FIBA 3x3 World Rankings, jucătorii români contribuind totodată şi la punctajul României în clasamentul FIBA 3x3 pe naţiuni, care permite accederea ţării noastre în competiţiile internaţionale de top.

Premiile totale sunt în valoare de peste 25.000 de lei iar câştigătoarea competiţiei la categoria Open Masculin va încasa un CEC în valoare de 4500 de lei.



Andrew Wilding, fost deţinător al unui record Guiness pentru freestyle cu mingea de baschet şi star al canalului Nickelodeon în Marea Britanie va fi prezent în ParkLake Shopping Center pentru a-i uimi pe cei prezenţi cu trucurile sale. Alături de el vor fi prezenţi Joel “The Royal Guard” Henry, unul dintre cei mai buni dunkeri din Europa, precum şi un alt freestyler, Tarryn “The Teacher” Algar.

Pauzele dintre meciuri vor fi animate de către trupa de majorete Dracula’s Girls, din Târgovişte, ale cărei componente au cucerit în ultimii ani mai multe medalii la Campionatele Europene dedicate acestei discipline.

Concursurile cu premii pentru spectatori precum şi alte momente de entertainment cu participarea unor invitaţi speciali vor completa programul celor trei zile de competiţie.