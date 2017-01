Simona Halep şi-a expus intenţiile pentru Australian Open: "Sper să reuşesc!"

Simona a partcipat ieri la o acţiune publicitară, la capătul căreia şi-a expus părerea vizavi de ce şi-a propus la AO.

"Îmi doresc să dau tot ce am mai bun în turneu şi să petrec momente plăcute pe teren, fără să-mi stabilesc un obiectiv clar înainte. Sunt fericită să joc aici, îmi place să evoluez pe arena Rod Laver. Am amintiri frumoase din acest turneu, deoarece de două ori am atins sferturile de finală. Sper ca anul acesta să mă autodepăşesc, dar nu se ştie niciodată", a spus Halep, care s-a antrenat pe arena principală a compexului din metropola australiană.