Simona Halep, mesaje de apreciere din întreaga lume. Ce legende ale tenisului şi colege din circuit i-au transmis felicitări

Duminică, Simona Halep va juca în finala China Open în faţa lui Carolina Garcia, din Franţa, partidă care începe la DigiSport 2 de la ora 11.30. Dacă va câştiga meciul cu Garcia, Simona Halep va avea de luni 6.525 de puncte, cu 390 mai multe ca Garbine Muguruza. Dacă va pierde, ea va avea un avantaj de doar 40 de puncte faţă de Muguruza după ce se va oficializa clasamentul.

În orice caz, ea va fi de luni noul număr unu mondial. Momentul a fost marcat de organizatorii China Open cu un buchet imens de trandafiri în forma numărului unu, iar Simona Halep a fost felicitată apoi de legende ale tenisului şi de unele colege din circuit.

Mari campion români au felicitat-o pe Simona, dar şi personalităţi ale tenisului din întreaga lume.

Pe Twitter, reacţiile nu au întârziat să apară.

Antrenorul Simonei, Darren Cahill, ajuns la al treilea număr unu mondial pe care îl antrenează, după Andre Agassi şi Lleyton Hewitt, a scris: „Mare jucătoare. O zi de ţinut minte pentru totdeauna “

Antrenorul Simonei, Darren Cahill, ajuns la al treilea număr unu mondial pe care îl antrenează, după Andre Agassi şi Lleyton Hewitt, a scris: „Mare jucătoare. O zi de ţinut minte pentru totdeauna "

Foştii mari campioni Boris Becker, Mary Pierce şi Chris Evert au felicitat-o şi ei pe Simona Halep, precum şi câteva jucătoare din circuit precum Alize Cornet, Shelby Rogers, Yanina Wickmayer, Donna Vekici sau Daria Gavrilova.

Foştii mari campioni Boris Becker, Mary Pierce şi Chris Evert au felicitat-o şi ei pe Simona Halep, precum şi câteva jucătoare din circuit precum Alize Cornet, Shelby Rogers, Yanina Wickmayer, Donna Vekici sau Daria Gavrilova.

Congrats to @Simona_Halep becoming new nr.1 in women's tennis 🎾! Long time coming ...coached by @darren_cahill pic.twitter.com/byqyl1MA8q — Boris Becker (@TheBorisBecker) 7 octombrie 2017

Just landed and what do I see ?? We got a new number 1 🙌 and my favorite one by the way 😋

Bravo @Simona_Halep 👏👏👏☝️!!! — Alize Cornet (@alizecornet) 7 octombrie 2017