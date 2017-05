Simona Halep explică secretul primei victorii din faţa nemţoaicei Laura Siegemund: „Asta am făcut!“

Simona s-a impus în două seturi, 6-4, 6-4, reuşind să rupă lanţul înfrângerilor din faţa jucătoarei aflate acum pe locul 39 în lume.

La final, Simona a explicat care a fost secretul acestei victorii: "Am fost mai agresivă, în sensul că am vrut să dau mingea mult mai lung, să o presez, să nu aibă timp să facă scurtele pe care ea le face foarte bine. Şi a făcut câteva la care nu am avut reacţie. Însă cred că am jucat suficient de bine ca să pot să câştig astăzi. Asta s-a schimbat faţă de meciul de Stuttgart", a explicat Simona, pentru Digi Sport.

În optimi, Simona Halep o va întâlni pe rusoaica Pavliucenkova, locul 12 WTA.

