Simona Halep explică de ce nu a făcut nimic în setul decisiv de la Roma: Nu puteam să alerg

„La 5-3 în primul set când m-am întors pentru un forehand am simţit din nou durere, de aceea am cerut să îmi fie bandajată glezna, mă temeam să nu ajung mai rău. Nu îmi place niciodată să renunţ în timpul meciurilor, nu vreau să opresc meciurile, voiam doar să încerc să câştig setul doi. Însă nu am putut. M-a durut şi încă mă doare când merg. Psihic nu este atât de rău, sunt încă puternică, nu mă panichez. Fizic, nu puteam să alerg, de aceea nu am făcut nimic în setul trei. Svitolina este o jucătoare foarte bună, cu evoluţii foarte bune în acest an. Eu voi încerca să mă recuperez cât mai curând posibil şi să merg la Roland Garros, asta îmi doresc. Cred că o săptămână este suficientă pentru recuperarea gleznei, dar trebuie să fac un RMN să văd ce am. Voi merge acasă să îl fac. Sper că nu este prea rău. Nu simt asta. Încă mă doare, deci va trebui să fac un control", a spus Halep.

Întrebată dacă se consideră favorită la Roland Garros, ea a răspuns: "Nu, în acest moment nu". Sportiva a menţionat că la turneul de Grand Slam favorite sunt "vreo 15 jucătoare".

Simona Halep a fost învinsă de sportiva ucraineană Elina Svitolina , locul 11 WTA şi favorită 8, în finala turneului de la Roma, şi a ratat şansa de urca pe locul trei în ierarhia tenisului feminin. Svitolina s-a impus cu scorul de 4-6, 7-5, 6-1. Halep a avut probleme la glezna dreaptă pe parcursul finalei.

Simona Halep s-a impus săptămâna trecută la turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid.