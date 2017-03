Simona Halep, declaraţii înaintea debutului de la Miami: „Sunt sătulă de atâtea exerciţii“

Simona n-a avut un început de an bun, rezultatele fiind sub aşteptări, dar acum dă semne că îşi revine, mai ales că a scăpat şi de problemele cauzate de accidentarea la genunchi. Aflată la Miami, Simona a vorbit pentru siteul WTA despre planurile ei la turneul din Florida. "Ieri am fost pe banda de alergare pentru prima dată în ultimele două luni, aşa că sunt foarte fericită. Pot să mă antrenez la intensitate maximă. Azi (n.a. - marţi) am stat pe teren două ore şi n-am resimţit nicio durere. Sunt încântată şi simt că sunt la un nivel mai ridicat decât săptămâna trecută. În ultimii ani, am învăţat că trebuie să-mi protejez corpul pentru a preveni accidentările şi să fac anumite exerciţii pentru asta. Am intrat într-o rutină, sunt sătulă de aceste exerciţii pentru condiţia fizică, dar conştientizez că sunt necesare pentru a mă menţine la nivel înalt şi nu mă voi opri", a afirmat Halep.