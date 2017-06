Simona Halep a avut parte de o nouă experienţă inedită. Imaginile au devenit aproape instantaneu virale

Simona Halep, locul 2 WTA, şi canadianul Vasek Pospisil, numărul 76 ATP, au jucat tenis la înălţime, în zona Eastbourne Downs, pentru a sprijini acţiunile caritabile organizate cu prilejul turneului de la Eastbourne, informează News.ro. Halep şi Pospisil şi-au arătat astfel susţinerea înainte de Ziua Filantropiei la Aegon International, care va fi sâmbătă, 24 iunie.

"Halep, finalistă la French Open, şi Pospisil, care a ajuns în sferturile de finală la Wimbledon în 2015, au găsit un loc frumos pe Eastbourne Downs pentru a juca tenis prieteneşte, înainte ca acţiunea serioasă să înceapă, vineri, 23 iunie", notează Eastbourne Herald. La turneul de la Eastbourne, cinci lire sterline din valoarea fiecărui bilet vândut pentru ziua de sâmbătă va reveni asociaţiei caritabile Friends of Sussex Hospices.

Jucători şi jucătoare vor fi prezenţi la un stand al FSH, unde se vor întâlni cu fanii, le vor acorda autografe şi vor discuta şi cu cei care sunt dispuşi să facă donaţii. În plus, fanii vor avea posibilitatea să se înscrie pentru "Walk the Hospice Trail", proiect care prevede ca echipe sponsorizate să parcurgă, la 23 septembrie, trasee care leagă adăposturile ajutate de Friends of Sussex Hospices.