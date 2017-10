Simobna Halep joacă azi cu Wozniacki: tenismena daneză, fost lider mondial, se anunţă a fi un adversar pe cinste

Simona Halep şi Caroline Wozniacki este duelul învingătoarelor din primele meciuri ale grupei. Ambele au avut prestaţii solide la debutul în competiţie, câştigând în minim de seturi jocurile cu Garcia, respectiv Svitolina, ba chiar daneza a cedat doar două gameuri. Se anunţă, aşadar, o dispută echilibrată, cu multe puncte lungi, între două tenismene cu stil asemănător, adică agile, rapide, cu joc bun de picioare şi simţ de anticipaţie, tenismene care trec repede din defensivă în ofensivă.

Caroline a avut un an bun până acum. Chiar dacă n-a câştigat niciun trofeu, a ajuns în şase finale şi are cel mai bun procentaj la meciurile cu adversarele din Top 10, cu 11 victorii şi doar 4 înfrângeri.

Contra Simonei, Wozniacki e în avantaj, scor 3-2. Ultima partidă a avut loc în sferturi la Eastbourne, anul acesta, când succesul jucătoarei cu origini poloneze a frânt visul Simonei de a ocupa locul unu WTA. Între timp, Halep şi-a împlinit acest vis şi spune că s-a debarasat de o presiune suplimentară: "Nu ştiu care sunt variantele pentru a-mi păstra locul unu, nu mai fac asta. Am făcut-o în vară şi nu mi-a fost foarte bine. Acum nu mă mai gândesc să termin anul pe locul unu, am atins această poziţie, vreau doar câştig meciurile pe care le joc aici, e mai important decât să termin anul pe primul loc. Sigur, ar fi un lucru frumos dacă aş fi numărul unu la finalul anului, dar nu cel mai important pentru mine în acest moment", a declarat Simona Halep.

Clarificări la lupta pentru locul unu

Calculele pentru locul unu sunt, într-adevăr, destul de complexe la acest moment. Există totuşi câteva clarificări care au apărut după primele meciuri din grupe:

-învinsă în primul meci, Jelena Ostapenko, locul 7 WTA, a ieşit din lupta pentru prima poziţie

- pentru a avea o şansă la locul unu, Venus Willliams şi Caroline Wozniacki trebuie să câştige turneul, iar Karolina Pliskova şi Elina Svitolina să ajungă măcar în finală.

Scenarii pentru semifinale

Revenind la meciurile de azi din Grupa Roşie, Simona Halep îşi poate asigura calificarea în semifinale dacă:

-o învinge pe Wozniacki, iar Garcia trece de Svitolina. În acest caz, Simona ar avea garantată calificarea de pe primul loc.

- o învinge pe Wozniacki cu 2-0 la seturi, iar Svitolina trece de Garcia în trei seturi. Halep nu ar mai avea cum să piardă unul din primele două locuri.

Simona şi Caroline

Asemănări

La fel ca şi Simona Halep, Caroline Wozniacki a ajuns numărul unu mondial fără să fi câştigat un turneu de Grand Slam. Culmea!, daneza a urcat pe prima poziţie tot în urma turneului de la Beijing. Se întâmpla în 2010, pe când Wozniacki avea doar 20 de ani. Dacă Simona e prima româncă lider mondial, Caroline este prima daneză care a avut această onoare.

Ambele au două finale de Grand Slam pierdute: Caroline a cedat la US Open în 2009 şi 2014, Simona a fost învinsă în ultimul act de a Roland Garros în 2014 şi 2017.

Şi Caroline, şi Simona, au repurtat câte o victorie în faţa Serenei Williams. Americanca are 10-1 la meciuri directe cu buna sa pritenă şi 8-1 în meciurile cu Halep.

Deosebiri

Cu un an mai mare, Wozniacki are mai multe titluri în bagaj, 26 mai precis, faţă de cele 15 ale Simonei. Steaua Carolinei a strălucit mult mai devreme, pe când avea doar 20 de ani ea deja urca pe primul loc WTA.

Dacă Simona păstrează linia discreţiei în pivinţa vieţii personale, Caroline e un personaj „glamour“: a pozat goală în Sports Illustrated şi a avut relaţii cu sportivi celebri, precum cea cu jucătorul de gol Rory McIllroy, care a anulat nunta cu puţin timp înaintea evenimentului. Acum este cu baschetbalistul David Lee, de la San Antonio Spurs.