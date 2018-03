Se retrage! Ce legendă a tenisului a decis să pună stop carierei

"Mă consider norocos că am putut să-mi fac meseria de jucător profesionist de tenis timp de două decenii. Sportul mi-a adus prietenii preţioase, mi-a permis să călătoresc în întreaga lume şi am avut oportunitatea de a crea momente incredibile", a spus el, potrivit site-ului ATP.

Haas a debutat ca profesionist în 1996, în 2002 a urcat pe locul 2 ATP şi a terminat opt sezoane în Top 20 ATP. El a câştigat 15 turnee în carieră, din 28 de finale jucate. În 2000, germanul a câştigat medalia de argint la JO de la Sydney.

Cel mai important succes înregistrat la finalul cariereri este victoria obţinută în iunie trecut, împotriva lui Roger Federer, scor 2-6, 7-6 (8), 6-4, în optimile de finală ale turneului de la Stuttgart. De atunci, el nu a mai câştigat niciun meci, ultma lui partidă fiind cea din cadrul turneului de la Kitzbuhel, jucată în august 2017 şi pierdută în turul I, în faţa compatriotului său Jan-Lennard Struff, scor 3-6, 6-7 (4).

Din 2016, Tommy Haas a devenit directorul turneului de la Indian Wells, aminteşte News.ro.