Se reface Giuleştiul: câţi bani va investi Guvernul în arena Rapidului şi cât vor dura lucrările

"În şedinţa de astăzi adoptăm în perspectiva Euro 2020 şi Hotărârea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii consolidarea şi modernizarea Stadionului Giuleşti "Valentin Stănescu". Finanţarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Transporturilor”, a declarat premierul Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.

Dăncilă a precizat că valoarea lucrărilor se ridică la 121.131.000 de lei, urmând ca acestea să se finalizeze în 21 de luni.

Stadionul “Giuleşti” Valentin Stănescu are o capacitate propusă de 14.000 de locuri, posibil 14.500 de locuri după proiectare, valoarea estimată în studiul de fezabilitate fiind de 26.049.694 de euro. Suprafaţa de joc va avea o lungime de 105 m şi o lăţime de 68 m şi este prevăzută cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigaţie şi încălzire pentru sezonul de iarnă. Se va moderniza o pistă de atletism pentru antrenament sub tribune. Complexul va beneficia şi de spaţii de cazare pentru sportivi (28 de locuri), spaţii administrative, spaţii dedicate publicului (magazine, zona food) şi locuri pentru persoane cu dizabilităţi (70 de locuri) Complexul va beneficia de spaţii pentru mass-media (boxă presă, sală de conferinţe, zonă de flash interviu etc.) şi spaţii pentru VIP.

Turneul final al Campionatului European de Fotbal din 2020 va marca aniversarea a 60 de ani de la prima ediţie a competiţiei şi se va desfăşura în 12 oraşe europene, între care şi Bucureştiul, care va găzdui trei meciuri din Grupa C şi o partidă din optimile de finală.

Una dintre condiţiile asumate de către Guvernul României, prin dosarul de candidatură depus la sediul UEFA, în 26 aprilie 2014, a fost aceea de a asigura, înaintea fiecărui meci, pentru fiecare dintre cele opt echipe participante, câte o facilitate de antrenament diferită de stadionul oficial.