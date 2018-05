SCM Craiova joacă azi în finala Cupei EHF, prima manşă: handbalistele din Oltenia dau piept cu un adversar redutabil pe teren propriu

Jucătoarele antrenate de Bogdan Burcea au surprins pe parcursul acestei competiţii, reuşind victorii la echipe precum Debrecen, Lada Togliatti sau Kastmaonu. În schimb, Vipers Kristiansand a început sezonul în Liga Campionilor, dar a încheiat pe ultimul loc în grupe şi a continuat în Cupa EHF. Echipa din Norvegia a ocupat poziţia secundă în campionat în 2017 după ce a reuşit câteva transferuri de marcă: surorile Lunde, Linn Sulland, dar şi Kari Brattset, căpitanul echipei, şi unul dintre pivoţii naţionalei. E o formaţie redutabilă pe teren propriu, depăşind la scor echipe precum Buducnost, Brest sau Viborg.

"Suntem o cenuşăreasă care îşi doreşte acum să devină prinţesă", a declarat antrenorul Bogdan Burcea, completat de Cristina Zamfir: "Aşa am fost cenuşăreasa, cu Debrecen, nu am avut prima şansă, apoi în grupă la fel. Secretul? Am fost o echipă, uniţi cu toţii, am ascultat ce ni s-a spus şi am ajuns până aici numai împreună".

Jocul e azi, de la ora 18.00, în direct pe DigiSport 2 şi pe Telekom Sport.