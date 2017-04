Scandalul secolului în gimnastică: Cum au fost retrase Nadia şi colegele ei din concurs, la ordinul lui Ceauşescu

Participantă la trei ediţii ale competiţiei (1975, 1977, 1979), legendara Nadia Comăneci, ambasadoarea ediţiei de anul acesta, de la Cluj-Napoca, a câştigat de nouă medalii de aur, două de argint şi una de bronz la Campionatele Europene. Există multe momente memorabile legate de numele Nadiei, dar şi un imens scandal, petrecut în urmă cu patru decenii, la Campionatele Europene de la Praga, din 13-14 mai 1977. Toată lumea era curioasă cum va arăta Nadia după Jocurile Olimpice de la Montréal, dacă va putea să fie din nou cea mai bună. Aproape deloc schimbată, cu evoluţii frumoase, dar fără note de 10, Comăneci a reuşit să-şi păstreze titlul european la individual-compus, cucerit în 1975, înaintea sovieticelor Elena Muhina şi Nelli Kim. A făcut-o însă sub privirile exigente ale arbitrelor, care-i pregătiseră o „surpriză“ pentru finalele pe aparate. Episodul a fost descris cu lux de amănunte de Nicolae Vieru, conducătorul delegaţiei române şi viitorul preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, în cartea sa, „Călătorie în lumea gimnasticii“.

„La ora 20.30 vă aşteaptă un avion la aeroport“

„Scandalul de la Praga a pornit de la faptul că acasă, la televizor, transmisia era urmarită cu interes şi de Nicolae Ceauşescu. Totul decurgea pe fondul unor ostilităţi faţă de delegaţia noastră. Organizatorii şi presa cehă nu aveau tocmai cuvinte de laudă la adresa României. Dupa ce câştigase individualul-compus, Nadia a evoluat la sărituri. A condus până la ultima concurentă, care era Nellie Kim, campioana olimpică, din URSS, la acest aparat. Nadia sărise bine, în timp ce Kim făcuse un pas la aterizare. Ea însă avusese un exerciţiu cu grad de dificultate mai mare. Arbitrele i-au dat o notă mai mare ca a Nadiei şi Kim a luat aurul. La televizor, comentatorul Cristian Ţopescu şi antrenoarea Atanasia Albu au început să vocifereze că suntem furaţi de arbitri. A urmat concursul la paralele, pe care, de altfel, Nadia l-a câştigat. În timpul evoluţiei la acest aparat, eu - care eram în juriul de apel al concursului împreună cu doamna Maria Simionescu - am fost bătut de cineva pe umăr: «Sunt de la ambasadă şi am primit dispoziţii să vă comunic să vă retrageţi din concurs. La ora 20.30 vă aşteaptă un avion la aeroport»“, povestea Nicolae Vieru. La început, acesta nu s-a lăsat impresionat de vorbele diplomatului, dar l-a trimis totuşi pe metodistul lotului, Ilie Istrate, la ambasadă, ca să vadă exact cine dăduse dispoziţia.

Plocoane pentru Iuri Titov

„La un moment dat, am fost chemat la telefon de Ilie: «Nicule, ia repede fetele, arbitrii şi antrenorii că-i de rău. Ordinul e de sus de tot». În clipa aceea am îngheţat. Am înţeles că dispoziţia era de la Ceauşescu. Mi s-a făcut frica, a fost prima dată în viaţa mea când am înţeles ce înseamnă stresul. De când dăduse dispoziţia Ceauşescu trecuse ceva timp. Mi-era teamă ca nu cumva să spună că nu îi ascultam ordinele. În timp ce am cerut să plecăm, se derula concursul la bârnă. Am asteptat să-şi termine Nadia exerciţiul - care, de altfel, a fost magnific, ea primind în unanimitate 10 - şi am plecat. Teodora Ungureanu plângea şi mă ruga să o las să concureze şi pe ea. Toata lumea era agitată şi stresată. Am plecat la ambasadă şi am stat acolo până a venit avionul trimis de la Bucureşti. În avion ne montam ce să spunem: «Nenorociţii de arbitri ne-au furat». Când am ajuns la Bucureşti, peste 11.000 de oameni, în frunte cu primarul Capitalei, Ion Dincă, cu adjunctul ministrului de Interne, Dănescu, şi cu preşedintele CNEFS, generalul Dragnea, ne aşteptau la aeroport. Ţin minte că tinerii aveau lozinci: «Nadia 10, arbitrii 3». Ne-au primit ca pe nişte eroi, la autogara prezidenţială de la Otopeni. Fetele plângeau, Nadia era supărată că nu a rămas să-şi ia medalia. De la Otopeni am fost duşi la hotelul «Sport» de la 23 August, unde ne aştepta Ilie Verdeţ împreună cu o masă îmbelşugată. Bela însă a trimis fetele la culcare“, a mai scris Vieru. Dacă în ţară povestea a fost uitată repede, la nivel mondial scandalul abia începea. ,,La şedinţa forului internaţional din Elveţia s-a discutat acest caz. Mi s-a spus: «Vieru, pentru ce ai facut, eşti pasibil de pedeapsă». Fusesem la Moscova cu plocoane pentru preşedintele de atunci al forului internaţional, Iuri Titov. Ştiam ce mă aştepta. Ne-am făcut autocritica, spunând că nu am avut încotro, că a fost ordin. Am scăpat doar cu avertisment“.