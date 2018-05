S-a tras la sorţi tabloul de la Roland Garros: traseu abordabil pentru Simona Halep

Tragerea la sorţi a fost una bună pentru SImona Halep, dacă ţinem cont că pe jumătatea de tablou opusă, în afara Carolinei Wozniacki, locul doi WTA, mai sunt Kvitova sau Svitolina, care au jucat bine pe zgură în acest an.

Simona deschide cu două meciuri relativ uşoare, dar din turul al treilea vor apărea adversare potenţial periculoase, precum Mladenovici sau Petkovici, ori Elise Mertens în optimi. Serena Williams, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova sau Maria Şarapova ar putea fi adversarele Simonei în semifinale, iar Kvitova, Wozniacki sau Svitolina în finală.

Traseul Simonei Halep

Turul 1 - Alison Riske (SUA, 105 WTA). Halep şi Riske au mai fost adversare de două ori, în 2015 la Roma şi în 2017 la Beijing, în ambele meciuri impunându-se românca.

Turul al doilea - Taylor Townsend (SUA, 71 WTA) sau Myrtille Goerges (Franţa, 218 WTA)

Turul al treilea - Kristina Mladenovici / Andrea Petkovici / Johanna Larsson

Optimi - Daria Gavrilova / Sorana Cîrstea / Elise Mertens

Sferturi - Angelique Kerber / Caroline Garcia

Semifinale - Garbine Muguruza / Karolina Pliskova / Serena Williams / Maria Şarapova

Finală - Caroline Wozniacki / Elina Svitolina / Petra Kvitova

Serena Williams, de care se temea toată lumea, deschide turneul cu un meci cu Krystina Pliskova, apoi ar putea juca împotriva lui Asgleigh Barty, din Australia. În optimi, Serena s-ar putea duela cu Maria Şarapova sau cu Pliskova.

Cel mai greu prim tur îl are Garbine Muguruza, care va juca împotriva Svetlanei Kuzneţova.

Meciurile româncelor

Sorana Cîrstea - Daria Gavrilova

Mihaela Buzărnescu - Vania King

Ana Bogdan - Marketa Vondrousova

Irina Begu - Anna Karolina Schmiedlova

Alexandra Dulgheru şi Irina Bara sunt prezente în ultimul tur al calificărilor şi ar putea accede şi ele pe tabloul principa

Potential Women’s Quarterfinals: [1] Halep vs [7] Garcia [3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova [5] Ostapenko vs [4] Svitolina [8] Kvitova vs [2] Wozniacki #RG18 pic.twitter.com/ZWSsvZayfh

Potential Men’s Quarterfinals: [1] Nadal vs [6] Anderson [3] Cilic vs [5] Del Potro [8] Goffin vs [4] Dimitrov [7] Thiem vs [2] A. Zverev #RG18 pic.twitter.com/nHZk8T3CkD

All eyes will be on these 1R match-ups…



[3] Muguruza vs Kuznetsova

Cibulkova vs [11] Goerges

Kr. Pliskova vs S. Williams

Siniakova vs Azarenka#RG18