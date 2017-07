S-a încheiat prima săptămână de la Wimbledon. Tabloul complet al optimilor de finală la masculin şi feminin

Meciurile se reiau luni, când încep optimile de finală, care arată astfel:

Masculin

A. Murray (1) - B. Paire (46)

S. Querrey (24) - K. Anderson *42)

R. Nadal (4) - G. Muller (16)

R. Bautista Agut (18) - M. Cilic (7)

M. Raonic (6) - A. Zverev (10)

G. Dimitrov (13) - R. Federer (3)

D. Thiem (8) - T. Berdych (11)

A. Mannarino (51) - N. Djokovic (2)

Feminin

A. Kerber (1) - G. Muguruza (14)

A. Radwanska (9) - S. Kuznetsova (7)

M. Rybarikova (87) - P. Martic (135)

C. Vandeweghe (24) - C. Wozniacki (5)

A. Konjuh (27) - V. Williams (10)

J. Ostapenko (13) - E. Svitolina (4)

J. Konta (6) - C. Garcia (21)

V. Azarenka - S. Halep (2)