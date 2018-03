România, „furată“ de talentele ei: O mare speranţă a tenisului feminin va reprezenta o altă ţară din cauza sărăciei

România are o Federaţie de Tenis, însă nu e clar ce face acest for pentru a susţine sportivii care se află la început de drum. De altfel, nici Simona Halep, nici vreo altă jucătoare de Top 100 n-a pomenit vreodată că ar fi fost ajutată la începuturile carierei de FRT!

Karola Bejenaru - foto (20 de ani, 889 WTA), a început formalităţile pentru a-şi schimba cetăţenia. În schimb, în alte ţări, federaţiile de specialitate au tot felul de programe dedicate susţinerii sportivilor cu potenţial. Acesta e şi motivul pentru care o româncă,(20 de ani, 889 WTA), a început formalităţile pentru a-şi schimba cetăţenia. Fata şi-a expus povestea pentru prosport.ro, iar cele declarate de ea demonstrează gradul de nepăsare în sportul românesc.

Ce a spus?

*Deocamdată, joc sub culorile României, dar sunt în proces de aplicare pentru cetăţenia britanică.

*Provin dintr-o familie de sportivi: bunicul meu a jucat tenis, tatăl meu a jucat tenis de masă, iar mama şi sora mea au făcut handbal.

*La vârsta de 7 ani am început să joc tenis la şcoală, iar la 8 ani mergeam deja la turnee în toată România. Am fost numărul 1 pe plan naţional la categoria U12, dar am plecat la Belfast. M-am mutat alături de tatăl meu, care şi-a luat trei joburi pentru a întreţine familia şi a-mi sprijini cariera.

*Tatăl meu m-a înscris la Australian Open şi US Open în 2015, m-am bucurat când am fost acceptată direct pe tablourile principale la junioare. Dar a trebuit să mă retrag pentru că turneele respective presupuneau costuri foarte mari.

*Până de curând, tatăl meu a livrat pizza şi a făcut curat la cinematograf pentru a-mi susţine cariera.

*Nicio tenismenă nord-irlandeză nu a mai fost la fel de bine clasată ca mine (n.r. - Karola a atins locul 746 în anul 2016). Vrau ca Irlanda de Nord să fie mândră de mine şi să reprezint această ţară la turneele de Grand Slam.