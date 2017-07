Reghecampf, „înţepat“ pentru modul în care l-a „lucrat“ pe Rădoi: „Poate că aşa se face în fotbal“

„Weekend Adevărul“: De ce în afară de Rădoi n-aţi luat vreun alt fotbalist român la cluburile la care aţi lucrat în Asia?

Cosmin Olăroiu: Chiar n-am avut ce lua din România. Adică, dacă mi-am dorit un număr 10, mi-am luat un jucător care a fost votat de două ori cel mai bun în Brazilia, mă refer la Everton Ribeiro. N-am avut o alternativă la fel de bună din România ca să pot alege între Ribeiro şi un alt jucător român. Am avut, de-a lungul timpului, diferite momente în care am avut nevoie de un fundaş şi m-am gândit la Chiricheş, după care a trebuit să luăm un asiatic. Atacanţi, nu cred că se pune problema să iau din România. Adică, la momentul actual, chiar şi echipa naţională are nevoie de atacanţi! Nu ştiu dacă România are, în momentul de faţă, un atacant de un nivel foarte ridicat. Iar noi la Al-Ahli am avut o concurenţă fantastică în atac, cu Lima, Grafite, Asamoah Gyan. Dacă aş avea de unde să iau români, aş lua, dar până acum în campionatul românesc n-am văzut pe nimeni pe care să-l iau în considerare.

Dan Petrescu de ce n-a reuşit în Emirate, la Al-Nasr Dubai?

Dacă mă întrebaţi pe mine, rezultatele pe care le-a avut Dan Petrescu au fost peste posibilităţile echipei la momentul respectiv. El e un profesionist, e un om care ştie ce face. A luat o echipă în derivă, până la sosirea lui, şi au jucat finala Cupei Preşedintelui. Cu siguranţă, revenirea lui în Liga I e un câştig pentru campionatul românesc.

Reghecampf s-a sfătuit cu dumneavoastră, înainte de a semna cu Al-Wahda?

Păi, cum ar putea să se sfătuiască el cu mine?

Nu ştie nimeni campionatul din Emirate mai bine ca dumneavoastră. Putea să ceară nişte referinţe...

Păi, ce referinţe? Nu vede şi el echipa? Nu-şi cunoaşte jucătorii?

V-am întrebat şi în ideea că mi se pare că v-aţi cam distanţat de Reghecampf după episodul în care Rădoi era la Steaua, iar Reghecampf s-a tot autopropus în locul lui, vorbind cu Gigi Becali...

Sunt lucruri care, probabil, se întâmplă în fotbal şi...Dar nu pot sfătui eu alţi antrenori despre echipele lor, ar fi culmea!

Dar nici n-aveţi un dialog cu el...

Păi, n-aş putea să am referitor la echipa lui. Orice alt dialog, dar nu putem vorbi despre echipa lui.

CITEŞTE ŞI: