Reacţie violentă a lui Christoph Daum. "Sunt mai român decât tine!". Ce l-a determinat pe selecţioner să spună asta

La Cluj, înaintea meciului pe care România îl va susţine împotriva naţionalei statului Chile, azi de la ora 21 (PRO TV) Daum a declanşat un adevărat război cu presa. Întrebat dacă mai crede în calificare dar şi despre modul în care se raportează la o eventuală renegociere a contractului în condiţiile în care a ratat calificarea la Mondialul din Rusia, Daum a răbufnit şi le-a reproşat jurnaliştilor că nu prezintă lucruri bune făcute de către el şi Răzvan Burleanu, el explicând că în astfel de situaţii "sunt mai român decât mulţi dintre voi". De asemenea, pe un ton ironic, Daum i-a spus unei jurnaliste: "Dacă sunteţi de părere că în curtea dumneavoastră sunt jucători talentaţi care cresc acolo, atunci spuneţi-mi şi voi veni eu să îi culeg”.



"Acestea nu mi se par a fi întrebări, ci afirmaţii. Dacă sunteţi de părere că în curtea dumneavoastră sunt jucători talentaţi care cresc, atunci spuneţi-mi şi voi veni eu să îi culeg de acolo pentru a-i utiliza. Ştiţi mai bine decât mine problemele fotbalului românesc şi le ştiu şi eu. Înainte de începe acest drum am vorbit cu Florin Prunea care a spus că nu este un moment potrivit pentru că fotbalul românesc trece printr-o perioadă grea. Am vorbit cu Gheorghe Hagi, care mi-a spus că voi avea multe dificultăţi. Lupescu mi-a spus că trebuia să îl sun să îmi spune că trecem printr-o perioada de reînnoire şi că va fi foarte greu. Dacă aţi evalua aceste schimbări din jurul naţionalei dar şi din naţională, aţi putea spune că vorbim despre un proces important pentru fotbalul românesc", a spus selecţionerul.

El a explicat că, în opinia sa, în contextul rezultatelor recente ale naţionalei, schimbarea antrenorului nu este o soluţie, Daum insistând pe faptul că procesul de formare a unei noi echipe necesită timp iar ceea ce el a numit "poveşti false" influenţează în mod negativ acest proces.

"În primul rând, nu este o soluţie ca acum să schimbi antrenorul. E ca şi cum ai o barcă şi schimbi căpitanul. Trebuie să schimbi cursul bărcii. Am făcut multe schimbări care încă nu se văd transpuse în rezultate. Este un proces şi pot garanta că înţeleg acest proces şi ştiu mulţi oameni care mi-au spus să merg mai departe pentru că sunt integru şi pentru că asta are nevoie fotbalul românesc. Poate că sunt unii oameni care sunt influenţaţi de presa care atacă preşedintele şi creează poveşti false despre oameni din federaţie. Vă pot spune doar spune despre Andrei Vochin că este un excelent profesionist care are grijă de structura federaţiei şi nu pune la îndoială nicio decizie a noastră şi primeşte informaţii după ce noi le discutăm fără să se implice. El tot timpul lucreză la structură şi nu interferează şi face la fel cu restul selecţionatelor şi nu pune la îndoială niciodată cuvântul antrenorilor. Ar trebui să vă opriţi din a-l ataca pe Andrei Vochin pentru că este inacceptabil şi sunt minciuni construite care nu au sens", a spus Daum.

Întrebat cum vede faptul că este cel mai scump antrenor al reprezentativei din istoria echipei, Daum le-a explicat jurnaliştilor că nu a acceptat postul pentru bani, în condiţiile în care, spune el, a refuzat mai multe oferte financiare mai favorabile decât cea actuală. "Când ne-am întâlnit. Am vorbit despre 2020, nu despre calificarea în Rusia. Este cel mai mic contract din viaţa mea şi am făcut-o pentru că cred în Romţnia. Nu m-am gândit la bani şi am refuzat un contract cu 2 milioane de euro mai mult decât am acum. L-am refuzat pentru că cred că în jucătorii tineri cum este Sergiu Hanca. Este important ca în următorii trei ani să construim ceva, ceva care pentru viitoarea generaţie să fie un fundament pentru ca în viitor să putem concura cu Polonia. Cred că împreună putem obţine mult, cred în suporteri şi vom vedea ce se întâmplă mâine", a mai spus Daum.