„Răzvan Burleanu e cel mai bun adminstrator sportiv din lume sub 40 de ani!“ Lumea fotbalului râde de inepţia lui Stoichiţă

"Haideţi să vă spun un lucru în premieră, nu am spus-o la nimeni până acum. Ştiţi că Burleanu e cel mai bun administrator sportiv din lume, sub 40 de ani? Are diplomă pe treaba asta. Sunt chestii de necontestat, nu a luat toate acele diplome pe genunchi, în România. Sunt recunoscute pe plan internaţional", a spus Mihai Stoichiţă, la Digi Sport Special.

După această declaraţie jenantă a lui Stoichiţă, au venit şi reacţiile.

"O avem pe Simona Halep, cea mai bună din tenis, Cristina Neagu, cea mai bună din handbal, acum îl avem şi pe Burleanu, cel mai bun administrator Under 40. Staţi liniştit domnule Dinu Gheorghe, şi dumneavoastră sunteţi cel mai bun din lume la Under 60", a glumit Ianis Zicu, la Digi Sport Special.

"Eu am o părere bună despre Mihai Stoichiţă, dar a făcut o declaraţie monumentală de prostie. Dacă Burleanu avea un minim de bun simţ, s-ar fi retras. A fost o exprienţă şi pentru el. Şi Lupescu trebuie să fie atent la echipa sa, la selecţie", a spus Porumboiu, potrivit ProSport.